Alberto Tejada Conroy dejó de ser gerente general del IPD en medio de acusaciones y amplio historial de denuncias

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las últimas semanas el IPD ha sufrido diversos cambios en sus altas esferas en medio de la realización de los Juegos Deportivos Bolivarianos Lima Ayacucho 2025. En primer lugar, Federico Tong renunció a la presidencia del organismo y ahora el gerente general, Alberto Tejada Conroy, siguió el mismo camino.

El doctor e hijo del exárbitro Alberto Tejada fue designado en este cargo a inicios de noviembre a pesar de contar con una serie de denuncias tanto administrativas como policiales. Ahora, el funcionario es sindicado como uno de los responsables del caos y desorden que rodea la organización de este importante evento deportivo realizado en nuestro país.

Alberto Tejada Conroy y su larga lista de denuncias

El pasado 6 de noviembre, se publicó la Resolución de Presidencia 000114-2025-P/IPD, firmada por Federico Tong, nombrando como gerente general de Instituto Peruano del Deporte a Alberto Tejada Conroy. De inmediato, diversas voces señalaron que este nombramiento no habría cumplido con pasar los filtros correspondientes ya que el mencionado funcionario no cumplía con los requisitos necesarios.

Esto principalmente por la larga lista de denuncias en el Ministerio Público entre las que destacan tráfico de influencias en el 2005, usurpación de funciones en el 2006, violación de la libertad sexual en el 2008 o colusión con defraudación patrimonial al Estado en el 2021.

Además, fue nombrado como secretario técnico del Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 donde garantizó que su realización no tendría ningún tipo de inconveniente al encontrarse todos los detalles contemplados.

Alberto Tejada Conroy fue pieza clave en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025.

Sin embargo, la realidad señala que cientos de deportistas alzaron su voz de protesta tras denunciar irregularidades en los hospedajes que se les fue asignados donde incluso se les amenazo de ser desalojados por no haber completado el pago correspondiente.

A eso se le suma un reciente informe de la Revista Caretas el cual indica que se habría realizado la contratación de un consorcio fantasma por un monto superior a los 50 millones de soles.

Nuevo presidente en el IPD

Con la salida de Federico Tong del máximo cargo de la entidad adscrita al Ministerio de Educación, el exadministrador de Cienciano, Sergio Ludeña asumió este complicado reto buscando sacar adelante el certamen deportivo que se realiza por estos días entre la capital y Ayacucho.

De esta manera, Alberto Tejada Conroy dejó de ser gerente general del IPD en medio de una serie de acusaciones por irregularidades en la organización de los Juegos Deportivos Bolivarianos 2025.