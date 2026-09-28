Ate: Ministerio Público investiga a policía por presunto feminicidio en agravio de su esposa

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra un suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el presunto delito de feminicidio en agravio de su esposa el pasado 26 de septiembre, en el distrito de Ate.

Inicia investigación a presunto feminicida

La investigación está a cargo del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate, que viene realizando diversas diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer.

Según las primeras diligencias dirigidas por la fiscal provincial Cecilia Oré Sosa, el agente policial Luis Sandoval investigado habría realizado un disparo contra la cabeza de la víctima al interior de una habitación que ambos alquilaban en el distrito de Ate.

Dicho hecho ocurrió el pasado sábado 26 de septiembre, pocos días después de que la pareja contrajera matrimonio en Huánuco. Tras conocerse el caso, las autoridades acudieron al lugar para realizar los procedimientos correspondientes y determinar las circunstancias del deceso.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita-Ate (Primer Despacho) inició investigación preliminar contra un suboficial PNP por presunto feminicidio en agravio de su esposa en Ate. pic.twitter.com/zw9LPxbBCu — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 28, 2026

Como parte de las actuaciones fiscales, se realizó el levantamiento del cadáver y posteriormente se practicó la necropsia médico-legal correspondiente. De acuerdo con los resultados obtenidos, la víctima falleció a consecuencia de un proyectil de arma de fuego.

La Fiscalía continúa recabando información para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

Entre las diligencias efectuadas se encuentra la toma de declaración de la hermana de la víctima, además de los testimonios brindados por los efectivos policiales que participaron en la intervención y otros testigos vinculados al caso.

Realización de pruebas

Asimismo, el Ministerio Público solicitó a la División de Criminalística de la Policía Nacional que remita los resultados de la prueba de absorción atómica, examen que forma parte de las diligencias orientadas a establecer elementos relacionados con el uso de un arma de fuego.

Con estos resultados y las demás actuaciones pendientes, la Fiscalía busca culminar las diligencias preliminares y evaluar la solicitud de la medida que corresponda contra el investigado, de acuerdo con los elementos de convicción que se obtengan durante la investigación.

Finalmente, el caso permanece en etapa preliminar de investigación al policía, según lo difundido por el Ministerio Público, por lo que las autoridades continúan recopilando evidencias y testimonios para esclarecer las circunstancias de la muerte de su esposa y de tratarse de un presunto feminicidio, se determinen las responsabilidades legales correspondientes.