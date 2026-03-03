Madre de Lizeth Marzano sufrió crisis tras testimonio de la familia Montenegro: "Nos están faltando el respeto"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Gino Marzano, hermano mayor de Lizeth Marzano, ha dado a conocer que su madre atravesó un momento complicado en su salud tras escuchar el testimonio realizado por la familia Montenegro en una reciente entrevista televisiva.

Madre de Lizeth Marzano sufrió crisis en su salud

El familiar de la deportista fallecida se presentó en la más reciente edición del programa 'Magaly TV La Firme' en el que reveló que su madre sufrió una crisis tras las declaraciones de la familia de la expareja de Adrián Villar, principal implicado en el atropello y posterior muerte de Lizeth Marzano.

Recordemos que los Montenegro se presentaron el pasado 1 de marzo en un programa dominical para emitir sus descargos respecto a lo sucedido en el marco del caso Lizeth Marzano. Allí, la influencer Francesca Montenegro junto a sus padres Juan Montenegro y Alessandra De Negri, explicaron qué sucedió la noche del accidente.

En su relato, indicaron que Adrián Villar llegó a su vivienda en búsqueda de asesoría legal por parte del papá de la creadora de contenidos indicando que habría cometido un accidente, pero sin explicar que la víctima era una persona. Dichas declaraciones han significado un fuerte impacto emocional en la familia Marzano Noguera.

"Ayer mi mamá sufrió una crisis por estar escuchando el show de la familia Montenegro. Porque la verdad eran tantas inconsistencias entre ellos, en donde el padre tiene que ayudar a la hija, que ya tiene 21 y debería defenderse sola, pero es increíble. Ya nos están faltando el respeto no solamente a nosotros sino a todos los peruanos con tanta impunidad e injusticia", enfatizó.

Se desliza la velocidad a la que iba Adrián Villar tras atropello de Lizeth Marzano

En otro momento del programa de Magaly Medina, se presentraon nuevas imágenes en las que se observa a Adrián Villar ir a gran velocidad en el preciso instante en que atropella a la joven deportista Lizeth Marzano.

De acuerdo a la conductora, los peritos determinaron que el joven de 21 años iba a 44 km/h en el momento del accidente. Este dato fue cuestionado por Medina debido a que nunca se detuvo a auxiliar a la deportista y continuó su camino.

Por su parte, el hermano de Lizeth Marzano aseveró: "Testigos desmintieron eso (los 44 km/h), que el carro iba a más de 80 km/h, según su experiencia y según lo que han visto en el momento".

Es así como, Gino Marzano, hermano de Lizeth Marzano, reveló que tras escuchar las declaraciones de la influencer Francesca Montenegro y su familia, su madre sufrió una crisis en su salud debido al impacto emocional que ocasion.