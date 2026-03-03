Villa El Salvador: Decenas de autos hacen largas colas en busca de GNV tras fuga en ducto de TGP

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hace unas horas se confirmó una fuga en el ducto de gas de LA Transportadora de Gas del Perú (TGP, en Cusco, lo cual ha provocado un desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) en varios puntos de la capital. Exitosa informó que en Villa El Salvador y Chorillos hay largas colas de autos esperando poder abastecerse, y los más afectados son los taxistas.

Desabastecimiento de GNV genera largas colas

Decenas de grifos han dejado de abastecer a los autos de GNV, mientras otros han optado por racionalizar la atención en determinados horarios. Un equipo de Exitosa llegó hasta un grifo ubicado en la avenida 200 Millas, en el cruce con la avenida Micaela Bastidas, y comprobó que decenas de vehículos han formado largas colas en busca de GNV.

La mayor parte de los autos son de uso particular, seguidos de taxistas que están preocupados por la escasez de GNV, ya que podría impactar directamente en su economía, debido a que muchos trabajan con sus vehículos para sostenerse día a día.

"No se han garantizado ocho horas de abastecimiento, desde las 11 p.m. hasta las 8:00 a.m., pero no sabemos qué va a pasar después. El precio está dentro de lo razonable, ha subido solo 30 céntimos ", indicó un conductor.

Una situación similar se vive en Chorrillos, donde decenas de conductores hicieron cola en el cruce de las avenidas Defensores del Morro y Matellini. Incluso, un conductor reveló que tuvo que empujar su vehículo desde varias cuadras atrás, ya que se quedó sin GNV.

🔴🔵 Villa El Salvador: Decenas de autos forman largas filas en busca de GNV. Conductores denuncian que el desabastecimiento los golpea directamente en el bolsillo, ya que muchos taxistas dependen de lo que ganan día a día para mantener a sus familias.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/daOPQ8ZAvz — Exitosa Noticias (@exitosape) March 3, 2026

Minem se pronuncia tras fuga de gas de Camisea

Ante el desafortunado evento, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el suministro de gas natural en estado de emergencia hasta el 14 de marzo, suspendiendo el transporte en el tramo afectado y aplicando un racionamiento que prioriza hogares, transporte y comercios.

Sin embargo, la venta del GNV a vehículos particulares y taxis está restringida en la mayoría de estaciones de servicio de Lima, especialmente en el distrito más poblado del país: San Juan de Lurigancho, lo cual agrava aun más el panorama.

Así lo constató Exitosa tras recorrer diferentes grifos en avenidas principales, como la avenida Lurigancho, la avenida Principal y un grifo bastante concurrido del Óvalo Zárate. Ninguno de estos cuenta con gas natural.

Es así que, la fuga en el ducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha generado preocupación entre miles de conductores que dependen del GNV para trabajar. Mientras se restablece el abastecimiento, las largas colas continúan en varios distritos de Lima, afectando especialmente a taxistas y usuarios que temen un mayor incremento en los precios.