¿Cuál es el precio del dólar HOY, 3 de marzo? Cotización del tipo de cambio este martes

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre el precio del dólar permite tomar decisiones financieras más acertadas. Por ello, conoce cómo cotiza en la jornada de este martes 3 de marzo ante las posibles consecuencias que pueda desatar la escalada del conflicto en Medio Oriente.

¿Subió el precio del dólar hoy en Perú?

La actual situación en Medio Oriente por el conflicto entre Israel e Irán marca un cambio en el escenario internacional, con posibles repercusiones económicas y energéticas a nivel mundial. En ese marco, los inversionistas y ciudadanía a pie se mantiene a la expectativa si habrá transcendencias en el mercado cambiario peruano.

Así que antes de cambiar o comprar dólares en Perú, lo ideal es conocer antes cuál es su comportamiento y fluctuación para evitar pérdidas o afectaciones al realizar alguna transacción. Una entidad que te permite mantenerte informado sobre los valores actuales de esa divisa en nuestro país de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación:

MARTES, 3 DE MARZO COMPRA VENTA S/ 3.359 S/ 3.368

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio tuvo una leve variación al alza, en comparación al último lunes 2 de marzo donde la compra era de S/3.350 y la venta a S/3.361.

Tipo de cambio dólar paralelo

También recuerda que es ideal conocer el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe el valor de esa divisa en las casas de cambio es el siguiente para este martes 3 de marzo:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo hoy, 3 de marzo.

Así cerró el dólar ayer, 2 de marzo

Recuerda que el comportamiento del dólar frente al sol es moniteoreado de cerca tanto por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como por los actores económicos, quienes toman decisiones en función de cómo se anticipa que evolucionará el tipo de cambio.

De acuerdo a la entidad liderada por Julio Velarde, el dólar cerró el lunes 2 de marzo en 3,3640 (con una apertura de 3,3660), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3645, con un máximo de 3,3680 y un mínimo de 3,3620.

Así cerró el dólar ayer, según el BCRP.

Conocer el precio del dólar este martes 3 de marzo te permitirá evaluar si la divisa se está fortaleciendo o debilitando y saber si es el mejor momento para realizar transacciones financieras con esa moneda extranjera en Perú.