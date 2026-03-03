Partidos de hoy, martes 3 de marzo de 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Si no quieres perderte ningún partido de este martes 3 de marzo de 2026, aquí te dejamos la guía completa de los enfrentamientos de hoy, con horarios y canales para ver fútbol en vivo, en una jornada que llega cargada de semifinales europeas que prometen puro drama, estrenos de clubes peruanos en la Sudamericana y varios duelos que se roban todas las miradas.

Partidos de Europa

El plato fuerte del día llega desde España con la semifinal de la Copa del Rey. La revancha entre Barcelona y Atlético de Madrid promete ser uno de los encuentros más comentados de la jornada.

Barcelona vs Atlético de Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Canal: América TV, Movistar Deportes

Partidos de la Copa Libertadores

Cuando cae la tarde en Sudamérica, la atención se traslada a la Copa Libertadores, que continúa su programación con un duelo atractivo.

Botafogo vs Barcelona SC

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Copa Sudamericana

La jornada también es especial para los equipos nacionales, que hoy se estrenan en la Copa Sudamericana. Para los clubes peruanos, este martes 3 de marzo marca el inicio de un nuevo reto internacional, con la ilusión de avanzar en una competencia siempre impredecible.

Independiente Petrolero vs Guabirá

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports 2

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports +

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN 4

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN 2, ESPN 5

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN

Este encuentro se disputará en el Estadio Mansiche, en Trujillo, y será un duelo único que definirá al club que avanzará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Estas serían las posibles alineaciones de Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso:

Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Roman Suárez, Piero Guzmán, Anthony Gordillo; Hernán Lupu, Germán Díaz; Ariel Muñoz, Jorge Del Castillo, Cristian Penilla; Valetín Robaldo.

Daniel Prieto; Erick Perleche, Roman Suárez, Piero Guzmán, Anthony Gordillo; Hernán Lupu, Germán Díaz; Ariel Muñoz, Jorge Del Castillo, Cristian Penilla; Valetín Robaldo. Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.

De esta manera, los partidos de hoy, martes 3 de marzo de 2026, llegan con una guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo, en una jornada que reúne duelos imperdibles en Europa y Sudamérica para seguir el fútbol de principio a fin.