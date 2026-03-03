RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Agenda futbolera

Partidos de hoy, martes 3 de marzo de 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este martes 3 de marzo de 2026 llega cargado de fútbol internacional y sudamericano. Revisa aquí la guía completa de partidos de hoy, con horarios y canales para ver fútbol en vivo.

Partidos de hoy, martes 3 de marzo de 2026
Partidos de hoy, martes 3 de marzo de 2026 (Difusión)

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 03/03/2026

Si no quieres perderte ningún partido de este martes 3 de marzo de 2026, aquí te dejamos la guía completa de los enfrentamientos de hoy, con horarios y canales para ver fútbol en vivo, en una jornada que llega cargada de semifinales europeas que prometen puro drama, estrenos de clubes peruanos en la Sudamericana y varios duelos que se roban todas las miradas.

Partidos de Europa

El plato fuerte del día llega desde España con la semifinal de la Copa del Rey. La revancha entre Barcelona y Atlético de Madrid promete ser uno de los encuentros más comentados de la jornada.

  • Barcelona vs Atlético de Madrid
    Hora: 3.00 p. m.
    Canal: América TV, Movistar Deportes

Partidos de la Copa Libertadores

Cuando cae la tarde en Sudamérica, la atención se traslada a la Copa Libertadores, que continúa su programación con un duelo atractivo.

  • Botafogo vs Barcelona SC
    Hora: 7.30 p. m.
    Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Copa Sudamericana

La jornada también es especial para los equipos nacionales, que hoy se estrenan en la Copa Sudamericana. Para los clubes peruanos, este martes 3 de marzo marca el inicio de un nuevo reto internacional, con la ilusión de avanzar en una competencia siempre impredecible.

  • Independiente Petrolero vs Guabirá
    Hora: 5.00 p. m.
    Canal: DSports 2
  • Montevideo City Torque vs Defensor Sporting
    Hora: 5.00 p. m.
    Canal: DSports +
  • Academia Puerto Cabello vs Monagas SC
    Hora: 7.30 p. m.
    Canal: ESPN 4
  • Cobresal vs Audax Italiano
    Hora: 7.30 p. m.
    Canal: ESPN 2, ESPN 5
  • Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso
    Hora: 9.00 p. m.
    Canal: ESPN

Este encuentro se disputará en el Estadio Mansiche, en Trujillo, y será un duelo único que definirá al club que avanzará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Estas serían las posibles alineaciones de Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso:

  • Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Roman Suárez, Piero Guzmán, Anthony Gordillo; Hernán Lupu, Germán Díaz; Ariel Muñoz, Jorge Del Castillo, Cristian Penilla; Valetín Robaldo.
  • Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.

De esta manera, los partidos de hoy, martes 3 de marzo de 2026, llegan con una guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo, en una jornada que reúne duelos imperdibles en Europa y Sudamérica para seguir el fútbol de principio a fin.

