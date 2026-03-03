Adrián Villar a Francesca Montenegro tras atropellar a Lizeth Marzano: "¿Quieres hacerlo aún más difícil?"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras las reveladoras conversaciones entre Adrián Villar y Francesca Montenegro, que se presentaron la noche del domingo, han salido a la luz nuevos chats donde ambos discuten luego de que el joven atropellara a la deportista Lizeth Marzano. Las nuevas conversaciones dejan al descubierto que Francesca buscaba alejarse de Adrián tras el accidente.

Revelan nuevos chats entre Francesca y Adrián Villar

Hace unas horas salieron a la luz nuevas conversaciones donde la influencer le escribe a su exnovio, indicándole que se encuentra muy preocupada por las personas involucradas en el accidente. También recalca que perdió su trabajo y que hay periodistas vigilándolo en la puerta de su casa.

Francesca también hace hincapié en que su padre le pidió que se entregue. "Lo que más lamento es que aquella madrugada que viniste con tu papá, cuando el mío quiso llevarte a la comisaría para que te entregues y te hagan el dosaje, no lo hicieron y se fueron a buscar otros abogados. Y, como lo sabrás, esa recomendación te la hizo mi papá porque te quiere mucho y quería evitar que pases por todo esto", se lee.

Minutos después, Adrián llamó insistentemente a Francesca y, al no obtener respuesta, la increpó. " ¿Por qué m*** no quieres hablar? No entiendo. Parece que quisieras que las cosas empeoren . ¿No te basta con lo que estamos viviendo? ¿Quieres hacerlo aún más difícil?", le dijo el joven.

Adrián Villar reclama a Francesca Montenegro por alejarse

Finalmente, Adrián parece resignado y le dice que no puede hacer nada para cambiar el pasado y que lamenta todo lo que está pasando. Sin embargo, la encara por aparentemente alejarse de él en un momento tan difícil, cuando su círculo cercano sí lo estaba apoyando.

"Fran, a todas las personas que amo les ha salpicado esto de alguna u otra forma (...) pero aun así todas esas personas están apoyándome, dándome fuerzas. Parece que la única que se aleja cada vez que pasa algo eres tú. Deberíamos estar juntos en esto, no cada vez más separados. Dijiste que me apoyarías en todo, pero lamentablemente no siento que lo estés haciendo", escribió.

Chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro

Es así que, las conversaciones difundidas forman parte de los nuevos elementos conocidos en el caso. En ellas, Francesca Montenegro y Adrián Villar intercambian mensajes posteriores al accidente, detallando preocupaciones personales y reacciones frente a lo ocurrido. Estos chats se suman a la información ya difundida mientras continúan las investigaciones del caso.