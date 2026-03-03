Caso Lizeth Marzano: HOY reinicia audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano se reiniciará este martes 3 de marzo a las 3:00 p. m., luego de que el abogado del acusado solicitara un día hábil para revisar un informe policial que recién habría sido incorporado a la carpeta fiscal.

Piden 9 meses de prisión preventiva

Adrián Villar es investigado por haber cometido los presuntos delitos de homicidio culposo, fuga del lugar del accidente de tránsito y omisión al socorro, el encargado de su defensa es el abogado César Nakasaki.

Como se recuerda, Villar permanece detenido en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito desde el jueves 26 de febrero, día en el que se ejecutó la orden de detención preliminar judicial por 72 horas para que las autoridades continúen investigando el caso.

En el documento Fiscal se señala que se debía requerir los videos pendientes de visualizar, pericia de daños al vehículo, la declaración de Marisel Linares, requerir informe a la Notaría Carpio Velez de la presunta donación del vehículo, la pericia toxicológica y otros actos de investigación.

Cumplidas las 72 horas, el domingo 1 de marzo a las 2:00 a. m., Villar continuaba privado de su libertad y en horas de la tarde, se conoció de la programación de una audiencia inaplazable para ese mismo día en el que se evaluaría la prisión preventiva del joven.

¿Por qué se suspendió la audiencia?

Durante la sesión presidida por el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, en el que participó la defensa técnica de Villar, César Nakasaki, y el fiscal Carlos Miguel Grados La Rosa, así como defensora pública de Lima Centro, Marleni Elizabeth Condori.

El Ministerio Público informó que el personal de la Divpiat entregó el Informe 39-2026 y pidió que se integre al requerimiento de prisión preventiva. Sin embargo, la defensa técnica cuestionó la incorporación del informe en esa etapa del proceso.

Nakasaki denunció que no se les entregó el documento completo, al señalar que faltaban los anexos. El abogado explicó que se trata de una prueba central, pues podía sustentar el agravante en la imputación. Asimismo, señaló que entre las limitaciones estaba el hecho de no haber recibido oportunamente la documentación necesaria para ejercer contradicción efectiva.

Es luego de que el fiscal expusiera su defensa que, finalmente el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón del 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima decidió suspender la audiencia para retomarla el martes 3 de marzo a las 3:00 p. m.