Notario desmiente autenticidad de documento con el que Marisel Linares donaba su auto a Adrián Villar

El caso de Lizeth Marzano, atropellada en San Isidro por Adrián Villar, sigue generando nuevas dudas a partir de un documento que, supuestamente, acreditaba la donación de un vehículo a Villar, el cual terminó con la vida de Lizeth Marzano. Con dicho documento, la defensa de la periodista alegaba que la misma quedaría fuera de responsabilidad al presuntamente ya no tener la titularidad del auto.

Sin embargo, el notario Donato Carpio Vélez negó su autenticidad en declaraciones a Magaly TV La Firme. Según explicó, el documento contiene un sello que no corresponde a su notaría, presenta un código inexistente en sus registros y, aparentemente, el sello que acompaña al documento habría sido adulterado, siendo originalmente uno correspondiente a una carta notarial.

Sin registros oficiales

El notario aclaró que en su despacho no existe ningún registro de esa donación, ni comprobantes de pago ni constancias de atención que respalden el trámite. Recalcó que el contrato no es de su autoría y que el sello pudo haber sido prefabricado en lugares informales como "Azángaro" o incluso mediante inteligencia artificial.

Reta a la defensa de Linares

Carpio retó al abogado de Linares, Elio Riera, a mostrar pruebas oficiales que acrediten la autenticidad del documento, insistiendo en que no existen registros válidos y en que las afirmaciones del letrado desprestigian su trayectoria dentro del rubro.

"Yo tengo veintisiete años de notario y en ese tiempo jamás he utilizado la palabra código. Un orden administrativo que utilizamos los notarios es la palabra cardex. Es falsificado ese sello", subrayó.

Asimismo, advirtió que hasta el, no ha habido disposición por parte del abogado por comunicarse con Carpio Vélez para aclarar la situación ni probar la legalidad del documento.

Implicancias legales

De confirmarse la falsificación, no solo se trataría de un intento de encubrimiento en el caso Villar-Marzano, sino también de un delito adicional que podría complicar la situación legal de quienes presentaron el documento.

El pronunciamiento del notario desmonta la defensa de Linares y refuerza las sospechas de manipulación en torno al proceso judicial por el atropello de la deportista.

