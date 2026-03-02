Marisel Linares: Audiencia por presunto encubrimiento a Adrián Villar fue reprogramada, confirma su abogado

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La audiencia programada para este martes en el marco de la investigación seguida contra Marisel Linares por el presunto delito de encubrimiento personal fue reprogramada por el Ministerio Público, luego de que su defensa solicitara contar con la totalidad de la carpeta fiscal para ejercer adecuadamente el derecho a la defensa.

La audiencia que debía realizarse este martes a las 9:00 de la mañana fue dejada sin efecto y será reprogramada en los próximos días, según confirmó el abogado de Marisel Linares.

En entrevista para Exitosa, el abogado Elio Riera, defensa legal de la periodista Marisel Linares, manifestó que el Ministerio Público atendió a su pedido de contar con la carpeta fiscal del caso.

"El pedido que hemos realizado al señor representante del Ministerio Público ha sido atendido y lo que se está haciendo es reprogramar la diligencia porque no tenemos toda la carpeta. Recién me sumé a la defensa el día sábado", explicó el abogado.

Precisó que, por información preliminar, la nueva fecha se fijaría dentro de los tres días siguientes, de acuerdo con la agenda fiscal. En ese sentido, aclaró que la diligencia no se va a llevar a cabo el día de mañana.

Solicitud de acceso a carpeta fiscal

El abogado detalló que solicitó que la audiencia se realice de manera virtual; sin embargo, más allá de la modalidad, lo fundamental era contar con todos los actuados fiscales.

"Yo lo que quería era la carpeta para poder defenderme, porque tengo que defender a mi patrocinada y no tengo la carpeta. El señor está haciendo lo correcto, es lo prudente para que todo el mundo se pueda defender", sostuvo.

Respecto al contenido del expediente, indicó que recién han recibido parte de la información y que será necesario revisarla para conocer con precisión los hechos imputados.

"En línea general son actos de investigación donde tenemos que identificar qué es lo que se le imputa a Maricel Linares. Considero que no hay nada, considero que no ha encubierto nada", afirmó.

Añadió que, en su opinión, bastaría con acreditar el grado de afinidad cercano que tendría con la persona investigada para que pueda ser excluida de responsabilidad penal.

Rechazo a responsabilidad penal

El abogado fue enfático en descartar que su patrocinada haya cometido delito alguno. No obstante, informó que Linares ha decidido asumir lo que corresponda en el ámbito civil.

"Por medio de mi persona, ha decidido asumir dentro de lo que le corresponde a su responsabilidad civil", señaló.

La audiencia será reprogramada por el Ministerio Público en fecha próxima, conforme a su agenda, mientras la defensa revisa la carpeta fiscal para ejercer las acciones correspondientes.