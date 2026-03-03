Gobierno del Perú lamentó muertes por conflicto en Medio Oriente: "Extiende sus más sentidas condolencias"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú, a través de la Cancillería, se pronunció nuevamente sobre los ataques armados y bombardeos entre países del Medio Oriente como Irán, Pakistán, Afganistán, entre otros. Al respecto, mencionaron y lamentaron el fallecimiento de varias personas producto de dichos enfrentamientos.

Expresan solidaridad

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó una publicación en donde explicó su postura respecto a este tema. Es así que, reafirmó el compromiso del Perú con los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los ataques de Estados Unidos e Israel habrían causado al menos 555 fallecimientos en tan solo dos días, según la Media Luna Roja. Ante esta situación, el Estado peruano ha manifestado sus condolencias hacia los familiares de dichos civiles que han perdido la vida en los últimos días.

"El Gobierno del Perú expresa su solidaridad con las familias de las víctimas mortales y de los heridos a consecuencia de los ataques militares iraníes en el marco de las hostilidades en el Medio Oriente, y les extiende sus más sentidas condolencias", escribieron en sus redes sociales, el último lunes 2 de marzo.

Exhortan a mantener la paz

En tal sentido, también expresaron su solidaridad hacia las personas que resultaron heridas a consecuencia de los ataques militares iraníes en el marco de las hostilidades en el Medio Oriente, resaltando una vez más su rechazo ante estos enfrentamientos debido a que se expone la vida de la población civil.

Además, la Cancillería del Perú ratificó el compromiso histórico del país con los principios de las Naciones Unidas los cuales se encuentran orientados al mantenimiento de la paz, la solución pacífica de controversias, la seguridad internacional, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Asimismo, pidió mantener el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial.

Bombardean refinería de mayor petrolera del mundo

Como se recuerda, este lunes Irán amplió su contraofensiva a la infraestructura energética regional, atacando con drones la refinería saudita de Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, y hundiendo un petrolero en el golfo de Omán, en una escalada que disparó los precios del crudo hasta un 13% y sacudió los mercados globales.

Las defensas sauditas derribaron los drones sobre Ras Tanura, cerca de la ciudad de Dammam, en el este de Arabia Saudita, pero la instalación, con capacidad superior al medio millón de barriles diarios, fue cerrada temporalmente como precaución, informó la televisión estatal.

