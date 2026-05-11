¡Impactante! Motocicleta queda COLGADA de un semáforo tras BRUTAL choque con auto [VIDEO]

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El caos se apoderó de una de las esquinas más concurridas de la ciudad cuando un choque, cuya violencia aún intentan determinar los peritos, terminó con un desenlace visualmente surrealista.

La motocicleta no solo salió despedida tras el golpe contra un auto, sino que quedó enganchada en lo alto de un semáforo, obligando a una movilización logística sin precedentes.

Suzuki GSX-R terminó colgada de un semáforo

Una fuerte choque entre un automóvil y una motocicleta provocó una escena impactante en Canadá, luego de que la motocicleta terminara incrustada y suspendida sobre un semáforo en una transitada intersección de Scott Road, en North Delta.

El accidente generó una rápida movilización de policías, paramédicos y equipos de rescate, quienes acordonaron la zona mientras atendían a los involucrados y retiraban la motocicleta que quedó atrapada en la estructura metálica.

"Tremendo"



Porque así fue el accidente que dejó una moto colgada del semáforo: de milagro el motociclista no murió.



https://t.co/ZmEHXt7j5t https://t.co/ryaShYE1jZ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 11, 2026

Según informes preliminares, el motociclista llevó la peor parte, sufrió heridas de consideración tras ser proyectado por el impacto. Fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde los médicos confirmaron que, pese al choque, su vida no corre peligro. Por el contrario, el conductor del automóvil resultó ileso y permaneció en la escena para rendir su declaración.

Las imágenes difundidas en redes sociales rápidamente comenzaron a viralizarse debido a la forma en que terminó la motocicleta, suspendida varios metros sobre la vialidad en plena intersección.

¿Cómo terminó la motocicleta sobre el semáforo?

El Departamento de Bomberos de Delta, en un esfuerzo conjunto con otros servicios de emergencia, lideró un operativo de alta precisión en la zona de Scott Road. La prioridad de los rescatistas fue ejecutar maniobras especializadas para extraer la motocicleta de la estructura metálica, evitando daños adicionales al mobiliario urbano y garantizando la seguridad de los peatones.

Mientras las grúas trabajaban en las alturas, el tránsito en la zona sufrió fuertes afectaciones. Las autoridades aprovecharon el cierre vial para realizar una limpieza exhaustiva de escombros y recolectar evidencia clave.

Horrific scene near the Surrey/Delta border on Scott Rd following a collision b/w a vehicle & a motorcycle.



Delta Pd say the motorcycle rider sustained serious but non-life-threatening injuries & was transported to hospital. The driver of the vehicle was not injured.



Scott Rd... pic.twitter.com/lNfSt5Qygd — Sarbraj Singh Kahlon (@sarbrajskahlon) May 9, 2026

Actualmente, la investigación permanece abierta, con los peritos enfocados en determinar si el exceso de velocidad o una imprudencia específica fueron los factores que permitieron que la física del choque proyectara el vehículo a una altura tan inusual.

Este incidente en Canadá trasciende lo anecdótico para convertirse en un caso de estudio sobre la seguridad vial urbana. La complejidad del rescate y la magnitud del impacto subrayan la urgencia de respetar los límites de velocidad en intersecciones críticas para evitar que un accidente cotidiano se convierta en un evento de riesgo extremo.