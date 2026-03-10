MAR10 Day llega al Perú: Revelan impresionante mural de Mario Bros en céntrico punto de Lima

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Gracias a los videojuegos lanzados en los años 90, Mario Bros se ha consolidado como uno de los personajes más queridos a nivel mundial. Esto se reforzó en el último tiempo con el éxito de su película la cual llegó a las salas de cine en el 2023 y que rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla.

Estrenan impresionante mural de Mario Bros en Lima

Ahora, este 10 de marzo se celebra el MAR10 DAY con el cual Super Mario Galaxy se apodera del país con una celebración extraordinaria que promete sorprender a grandes y chicos. Y es que hoy se inauguró frente al Estadio Nacional un mural de proporciones impresionantes: 110 metros de largo por 6 metros de alto, convirtiéndose en un tributo a los personajes más emblemáticos de Super Mario Galaxy, la película.

La obra, dirigida por el reconocido artista de Street Marketing Dumser, cuenta con la colaboración de un equipo de 15 muralistas y una Arquitecta de Proyectos Urbanos. Juntos han dado vida a Mario, Peach, Luigi, Rosalinda, Bowser, Bowser Junior y Yoshi, creando una explosión de color y creatividad que no deja a nadie indiferente.

Esta iniciativa, que busca afianzar el vínculo que el público peruano tiene con la franquicia, invita a miles de visitantes a sumarse a la celebración y se suma a la tendencia global de homenajes a Mario. El MAR10 DAY se consolida como la fiesta anual para fans y familias, transformando el mes de marzo en una época de nostalgia y diversión para todos.

Éxito de Mario Bros en el 2023

El impacto de Super Mario en el Perú es innegable. Solo en 2023, la primera entrega de Super Mario Bros llevó a 3,284,037 personas a las salas de cine, convirtiéndose en la animación más vista del año y la adaptación de videojuego más exitosa de la historia en el país.

El mural, además de ser un espectáculo visual, representa la pasión y el cariño de los peruanos por el universo de Mario, y promete ser uno de los puntos más fotografiados y visitados durante la celebración del MAR10 DAY.

Es importante precisar que en ese mismo punto, frente a la estación Estadio Nacional, existía un mural dedicado a Dragon Ball el cual fue realizado tras la muerte de Akira Toriyama.

En resumen, Lima se unió al MAR10 DAY luego de la creación de un impresionante mural frente al Estadio Nacional el cual puede ser visitado por todas las familias.