Transportistas de carga pesada exigen que se aplique Ley N.° 31886: "Ya se reglamentó"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el vicepresidente de la Confederación de Gremios de Carga Pesada del Perú, Marlon Milla, pide que se aplique la Ley N.° 31886, que conformaría un observatorio donde se formalizará el costo de los fletes. Señaló que ahora existe evasión de impuestos o lavado de activos.

Solicitan aumento de fletes

El sector de carga pesada sufren los daños colaterales de la crisis energética por el desabastecimiento de GNV y aumento de precio de otros combustibles.

Ante ello, solicitan que "los fletes tienen que subir", es decir, el pago por el servicio de transporte que se realiza al momento de trasladar una mercancía de un lugar al otro.

Milla indica que desde hace muchos años el gremio viene trabajando por formalizar el costo de los fletes y se aplique la Ley N.° 31886, normativa que establece formar un observatorio para determinar la estructura de costo de cada viaje de manera formal y sustentada.

"Con la ley 31886 , el diésel puede subir a 100 soles, pero la tabla referencial y la forma polinómica que se utiliza para calcular los fletes, se incrementaría el flete", precisó.

Este observatorio tendría que estar conformado por la Sutran, Sunat, Indecopi, un representante de los transportistas y uno de los generadores de carga; ello con el fin de garantizar un adecuado abordaje de este sistema.

Revela que la situación que enfrenta el gremio es crítica. Ello, debido a que el mercado se rige por "el que cobra menos". "Narcotráfico se ha inmiscuido en nuestras carteras y ellos cobran para lavar el dinero", expresó.

Paro anunciado continúa

Respecto a la continuidad del paro, Milla informó que, al momento, el gremio ya ha decidido apagar motores debido a que el sector se está viendo gravemente afectado desde diferentes frentes. "Nuestra economía con el costo de combustible se ha ido al rojo", precisó.

Esta mañana, en entrevista con Exitosa, el presidente de los Gremios de Transporte de Carga Pesada, Geovani Diez, señaló que se trata de un paro indefinido en donde se exige que el Gobierno suspenda los tributos al combustible para su sector durante la crisis por combustible.

Precisó que esta medida responde no solo por el desabastecimiento de GNV, sino que a ello se suma el aumento del precio del diésel, acto que deja inmovilizado a gran parte del sector.