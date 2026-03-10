¡De TikTok a la celda! Capturan a tiktoker acusado de liderar red de estafas con celulares

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú detuvo a un creador de contenido conocido en redes sociales como "Streamer Fake", acusado de liderar una presunta red de estafas digitales que operaba mediante falsas ventas de equipos tecnológicos en internet desde el distrito de Lurigancho-Chosica.

El detenido fue identificado como Dan Herly Fernández Ramos, de 25 años, quien habría utilizado su popularidad en redes sociales para ganar notoriedad mientras desarrollaba un esquema de fraude dirigido a decenas de personas que buscaban adquirir celulares y otros dispositivos a bajo precio.

Personaje viral que ocultaba un fraude

De acuerdo con las investigaciones policiales, el joven transmitía en la red social TikTok realizando bromas telefónicas y contenido humorístico. En sus transmisiones aparecía con lentes oscuros y gorra para ocultar su identidad, lo que le permitió construir un personaje que rápidamente ganó seguidores.

Las autoridades sostienen que el tiktoker habría creado diversas cuentas en redes sociales para promocionar la venta de celulares de última generación, tablets y otros equipos electrónicos a precios muy por debajo del mercado.

Por ejemplo, algunos dispositivos eran ofrecidos por alrededor de 850 soles, lo que generaba gran interés entre compradores que buscaban aprovechar supuestas ofertas tecnológicas.

Modus operandi de la banda

La estrategia utilizada por la organización criminal era relativamente simple, pero efectiva. Las víctimas contactaban al supuesto vendedor a través de redes sociales o plataformas digitales y acordaban la compra del equipo.

Posteriormente, debían realizar un depósito bancario para asegurar el producto. Una vez recibido el dinero, el vendedor desaparecía.

Según la Policía, el sospechoso bloqueaba inmediatamente a los compradores en redes sociales y aplicaciones de mensajería. En algunos casos, incluso bloqueaba las líneas telefónicas de las víctimas y luego les pedía dinero adicional para desbloquearlas.

Las investigaciones también revelaron que el presunto cabecilla contaba con apoyo logístico de otros integrantes de la banda, quienes facilitaban tarjetas SIM, cuentas bancarias y dispositivos para activar chips utilizando identidades de terceros.

Denuncias acumuladas desde 2023

El caso comenzó a tomar forma luego de que diversas personas denunciaran haber sido víctimas de estafas con características similares desde el año 2023.

A partir de estos reportes, los investigadores de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la PNP iniciaron el seguimiento del presunto estafador.

El caso del tiktoker detenido evidencia cómo las redes sociales pueden ser utilizadas no solo para crear contenido viral, sino también como herramientas para cometer delitos digitales.