Sporting Cristal anuncia operativo policial sin precedentes para duelo en Matute ante Carabobo

Quedan pocas horas para que Sporting Cristal se juegue su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando reciba a Carabobo en Matute por la vuelta de la Fase 3. De momento, los celestes parte como principal favorito para avanzar de ronda luego del triunfo en Venezuela gracias al tanto marcado por Yoshimar Yotún de penal.

Operativo policial sin precedentes

Luego de los lamentables sucesos ocurridos alrededor del Estadio Miguel Grau, la directiva celeste optó por mudar la localía a la casa de Alianza Lima en La Victoria. Por ello, este miércoles 11 de marzo se desplegará un importante contingente de efectivos de la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad de sus hinchas antes, durante y después del partido.

A través de un comunicado, Sporting Cristal dejó en claro que mañana habrá refuerzo policial en los exteriores del estadio, anillos de seguridad para el ingreso y salida de los hinchas, rutas de acceso controladas con acompañamiento policial en las avenidas México, Isabel La Católica y Abtao, además de coordinación permanente durante el evento.

"El objetivo es que nuestros hinchas puedan asistir con tranquilidad y disfrutar del partido con total seguridad en el marco de la Copa Libertadores. Invitamos a toda la familia celeste a acompañar al equipo y vivir juntos una gran jornada de fútbol", indicaron su escrito.

Condenan racismo hacia Cristiano da Silva

En el último partido ante Alianza Atlético de Sullana por el Torneo Apertura, el lateral Cristiano da Silva acusó a Franco Coronel de haberle lanzado un insulto racista en los minutos finales del cotejo. Esto generó que el brasileño se quiebre en el campo de juego del Estadio Alberto Gallardo e incluso encare al jugador antes del ingreso al camerino.

Ante ello, el club emitió un comunicado donde condenaron tajantemente esta situación la cual activó por primera vez el protocolo antiracismo en el fútbol peruano. Los bajopontinos exigieron a las autoridades una investigación inmediata y que se impongan las sanciones que se deben para evitar un hecho similar.

"Exigimos a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor celeridad estos hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes, adoptando todas las medidas disciplinarias que correspondan y actuando con todo el peso de la ley", precisaron.

