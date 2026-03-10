¡Caos en hora punta! Bus varado en Javier Prado desata demoras en el Metropolitano

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus varado en plena Vía Expresa, a la altura de la estación Javier Prado, generó demoras en los servicios del Metropolitano durante la noche de este martes, afectando a cientos de usuarios que se desplazaban hacia el centro de la capital.

La situación fue confirmada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que informó a través de sus canales oficiales que la incidencia obligó a modificar temporalmente el recorrido de algunas unidades del sistema de transporte.

Según el reporte de la entidad, el incidente provocó retrasos en los servicios expresos y en la ruta regular C con dirección a la Estación Central.

Desvíos temporales para continuar el servicio

Debido al vehículo inmovilizado en la vía exclusiva del Metropolitano, las unidades que circulaban por ese tramo tuvieron que desviarse momentáneamente hacia la vía mixta para poder continuar su recorrido.

Esta medida fue adoptada para evitar la paralización total del servicio y permitir que los buses puedan seguir avanzando mientras se resolvía el incidente en la vía exclusiva.

Sin embargo, el desvío generó retrasos inevitables en el tiempo de viaje, ya que los buses debieron compartir la calzada con el tráfico regular de la ciudad.

Debido a un bus varado a la altura de la estación Javier Prado en la vía expresa, los servicios expresos y regular C del Metropolitano presentan demoras con dirección a Estación Central. Los buses vienen circulando de manera temporal por la vía mixta. pic.twitter.com/uAp267oKvg — Metropolitano (@Metropolitano_L) March 11, 2026

Usuarios reportaron retrasos

La situación generó incomodidad entre los pasajeros que utilizaban el sistema de transporte, especialmente aquellos que se dirigían hacia el centro de Lima en horario de alta demanda.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió específicamente a la altura de la estación Javier Prado, uno de los puntos con mayor flujo de pasajeros dentro del corredor del Metropolitano.

Corredores en riesgo de paralización

