GNV estará disponible en grifos a partir del 14 de marzo, confirmó presidente Balcázar

Tras anunciar que existe "un mejor escenario" respecto a la crisis del gas natural, el presidente José María Balcázar confirmó que el GNV volverá a los grifos a partir de este sábado 14 de marzo, tras la culminación de los arreglos de las tuberías de gas este viernes.

El anuncio se da luego de que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) anunciara este martes el avance de más del 50% de los trabajos de reparación en el gasoducto para el restablecimiento del suministro del gas natural.

Esto fue ratificado por el jefe de Estado durante una conferencia de prensa, confirmando que el progreso permite avanzar a la segunda etapa de estas labores.

"De acuerdo con el cronograma de trabajo, la empresa TGP prevé culminar la instalación de las tuberías hacia el día viernes de esta semana. Esto nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país", precisó.

Balcázar precisó que a partir de la terminación de la instalación de tuberías reparadas, se reabrirá el sistema de gas para los grifos el sábado 14 de marzo.

"Esto permitirá la reiniciación de la distribución del gas natural vehicular y comenzar el abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio. Ese mismo día, el sistema estará abierto para todos los sectores industriales", agregó el mandatario.

El presidente precisó que la reapertura de la distribución de GNV asegurará que el transporte público y las industrias accedan nuevamente a este combustible con normalidad.

Tras este proceso "ordenado y responsable", el Ejecutivo espera que, para el domingo 15 de marzo, "la distribución del gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao".

Anuncian retorno a clases presenciales a partir del miércoles

El Gobierno anunció que, ante un panorama favorable de la crisis del gas natural, todas las instituciones educativas de Lima y Callao volverán a la presencialidad este miércoles 11 de marzo.

"Al tener hoy un mejor escenario al inicialmente previsto, podemos anunciar a la comunidad educativa y al país que las instituciones educativas de Lima y Callao podrán retomar la presencialidad del servicio educativo a partir del día de mañana", afirmó.

La decisión se da luego de que diversas entidades y organizaciones se pronuncien en contra de la medida.

El jefe de Estado sostuvo que, producto de una colaboración conjunta de todos los sectores, se logró una "optimización en el uso de los combustibles y la movilidad en la ciudad.