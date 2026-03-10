Bryce Echenique supo reflejar "con precisión" a la alta sociedad limeña, señala docente de la UNMSM

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 10 de marzo se conoció el sensible fallecimiento del literato peruano Alfredo Marcelo Bryce Echenique, autor de "Un mundo para Julius" (1970), una de las obras fundamentales de la narrativa latinoamericana del siglo XX.

Durante una entrevista para Exitosa, el docente de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Carlos Arámbulo, destacó la importancia de la obra de Alfredo Bryce Echenique dentro de la literatura peruana, especialmente por su capacidad de retratar el universo social de la alta sociedad limeña con una mirada cercana y auténtica.

Un retrato inédito de la alta sociedad limeña

Según explicó, este sector de la sociedad había estado prácticamente ausente como perspectiva central en la narrativa nacional. Arámbulo señaló que, si bien la novela no representa la totalidad del país, sí permite comprender una dimensión clave del Perú social y cultural.

"No diría que Julius es todo el Perú, pero es una parte importante del Perú que estuvo, digamos, ausente de la narrativa peruana como perspectiva", comentó.

Una mirada crítica desde la experiencia personal

En esa línea, el especialista subrayó que el autor pudo construir ese retrato gracias a su conocimiento directo de ese entorno social.

"La clase acomodada limeña no había tenido representación tan evidente y bien lograda", afirmó, al remarcar que otros escritores habían intentado abordar ese mismo universo sin lograr la misma autenticidad.

Asimismo, explicó que la fuerza narrativa de la novela radica en que Bryce no solo describe el ambiente de la alta sociedad, sino también las relaciones sociales que se establecen dentro de él

"Bryce conocía ese mundo y lo conocía muy bien. Cuando encontramos novelas que trataban de graficar este mundo, algo faltaba: una cierta autenticidad, un conocimiento de primera mano", sostuvo.

El académico añadió que, aunque en la obra existe una dosis de ironía y sarcasmo hacia ese sector social, el autor logra un retrato convincente de sus costumbres, comportamientos y jerarquías.

Finalmente, Arámbulo indicó que esta mirada literaria también tuvo repercusiones en el ámbito político de la época. Recordó que el gobierno del general Juan Velasco Alvarado encontró en esa representación social una forma de interpretar las tensiones del país.

"Bryce y su visión del Perú desde las clases acomodadas resultaron útiles a ese gobierno", afirmó.

Para el docente sanmarquino, el valor de "Un mundo para Julius" radica en que amplía la comprensión del país al mostrar una realidad social pocas veces narrada, permitiendo que distintos sectores del Perú se reconozcan y dialoguen a través de la literatura.