¡Histórico! Atleta de Kenia rompe récord mundial en maratón al completar carrera en menos de 2 horas

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo, el atleta keniano Sabastian Sawe ganó la competencia de maratón masculino en Londres 2026 y estableció un nuevo b al vencer a sus contrincantes con una marca de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, convirtiéndose en el primer fondista en bajar de las dos horas en esta prueba deportiva.

El segundo clasificado de la maratón, el etíope Yomif Kejelcha, también completó los 42,195 km en menos de dos horas con una marca bastante ceñida en comparación a Sawe, marcando un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 41 segundos.

Un nuevo récord mundial en maratón

En la competencia de hoy, Sawe, de 30 años, consiguió pulverizar el antiguo récord mundial en maratón, que era de 2 horas, 1 minuto y 25 segundos. Este récord había sido establecido por Kelvin Kiptum en abril de 2023.

El fondista keniano encabezó un grupo de seis corredores cuando lanzó un ataque del kilómetro 30 y se distanció de la gran mayoría. Solo su rival etíope logró mantenerse a su lado, con apenas unos metros de diferencia.

"Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", dijo el deportista ante los medios de comunicación.

Presidente de Kenia saluda "victoria histórica"

La hazaña de Sabastian Sawe ha sido recibida como un "victoria histórica" y un "momento decisivo" para su país natal, según comunicó el presidente de Kenia, William Ruto a través de sus redes sociales.

"Te felicitamos, Sabastian Sawe, por tu brillante actuación en el maratón de Londres. No sólo has conseguido una victoria histórica, sino que has superado los límites de la resistencia humana, batiendo el récord mundial y rompiendo la barrera de las dos horas con una determinación extraordinaria", escribió.

We celebrate you, Sabastian Sawe, for a performance of rare brilliance at the London Marathon. You have not only claimed a historic victory; you have redrawn the limits of human endurance, smashing the world record and breaking the two-hour barrier with extraordinary resolve.... pic.twitter.com/Jd0UNP9ewm — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) April 26, 2026

En su mensaje, el mandatario también felicitó a las deportistas kenianas Hellen Obiri y Joyciline Jepkosgei por "sus notables segundo y tercer puesto en la carrera femenina".

"Vuestra disciplina y espíritu competitivo siguen definiendo el estándar de excelencia keniana en el escenario mundial. Habéis enaltecido nuestra bandera, inspirado a una nación y recordado al mundo el poder de la determinación. Estamos orgullosos".

En conclusión, el atleta keniano Sabastian Sawe ganó con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, convirtiéndose en el primer ser humano en lograr esa proeza.