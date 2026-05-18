Japón: Arrestan a dos turistas estadounidenses por invadir recinto del famoso monito Punch

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos ciudadanos estadounidenses fueron arrestados en Japón luego de ingresar ilegalmente al recinto donde vive Punch, el macaco bebé que se convirtió en sensación mundial tras viralizarse imágenes suyas abrazando un peluche de orangután. El hecho ocurrió en el zoológico de Ishikawa, ubicado en las afueras de Tokio, y generó indignación entre visitantes y usuarios en redes sociales.

Según informó la Policía japonesa, uno de los detenidos, un estudiante universitario de 24 años, trepó una valla de seguridad y descendió hacia el área de los monos mientras era grabado por su acompañante, un cantante de 27 años.

Imágenes difundidas en plataformas digitales muestran al joven usando un disfraz con una gran cabeza sonriente y gafas oscuras, lo que provocó que varios animales huyeran despavoridos dentro del recinto.

El personal del zoológico actuó rápidamente y evitó que ambos hombres llegaran a tener contacto directo con los animales. Posteriormente fueron entregados a la policía y ahora enfrentan cargos por obstrucción forzosa de actividades comerciales, acusación que ambos rechazaron durante las diligencias.

Punch, el monito que conquistó internet

Punch se volvió una celebridad digital a comienzos de este año luego de que el zoológico compartiera fotografías del pequeño macaco aferrándose a un peluche de orangután tras haber sido rechazado por su madre biológica. Las imágenes generaron una enorme ola de ternura y rápidamente se viralizaron bajo la etiqueta #HangInTherePunch.

‼️‼️NEW clips show a different perspective as well as our Punch's reaction🙊🙈



What an absolute 🤡 this guy is!#punch #ichikawazoo #punchi pic.twitter.com/bCreDOPtNk — Tica (@ticagg) May 17, 2026

El monito nació en julio de 2025 y desde entonces fue criado por trabajadores del zoológico en un entorno artificial. Como parte de su adaptación emocional, recibió un muñeco de peluche que terminó convirtiéndose en su principal compañía y símbolo de la historia que emocionó a millones de personas alrededor del mundo.

La fama de Punch provocó un notable incremento de visitantes nacionales e internacionales en el zoológico de Ishikawa. Sin embargo, el reciente incidente volvió a encender el debate sobre los límites del turismo viral y el comportamiento de algunos creadores de contenido en busca de notoriedad en redes sociales.

Japón endurece vigilancia ante actos irresponsables

Las autoridades japonesas señalaron que los detenidos inicialmente intentaron mentir sobre sus identidades y no portaban documentos personales al momento de la intervención. Además, medios internacionales indicaron que el ingreso al recinto habría tenido como objetivo promocionar una criptomoneda tipo "memecoin".

Tras lo ocurrido, el zoológico reforzó las medidas de seguridad, cerró temporalmente algunas áreas y suspendió actividades programadas para proteger a los animales y garantizar la tranquilidad de los visitantes.

El caso de Punch no solo refleja el enorme impacto que pueden alcanzar los fenómenos virales en internet, sino también los riesgos que surgen cuando la búsqueda de fama digital cruza los límites de la seguridad y el respeto hacia los animales. Mientras el pequeño macaco sigue cautivando al mundo, las autoridades japonesas buscan evitar que nuevos incidentes vuelvan a ponerlo en peligro.