Marchas contra Dina Boluarte: Reportan enfrentamiento entre policías y manifestantes que intentan protestar contra el Gobierno

28/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de manifestantes de la ciudad de Puno llegaron hasta el Cercado de Lima para marchar en contra del gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, la Policía Nacional les habría impedido el paso, generando una serie de enfrentamientos.

Enfrentamiento entre PNP y manifestantes

Los hechos han tenido lugar esta mañana en los exteriores del Palacio de Justicia, donde se ha pedido ver cómo decenas de ciudadanos intentaba manifestarse en contra de la gestión de Boluarte Zegarra. Según se precisó, los protestantes buscan mostrarse en contra del Congreso.

#LoÚltimo Se registran incidentes frente al Palacio de Justicia, en #Lima, entre un grupo de manifestantes que buscan marchar contra el Gobierno y el Congreso. La policía ha bloqueado los accesos. #28J pic.twitter.com/a5ZQjugsEj — OjoPúblico (@Ojo_Publico) July 28, 2024

Las cámaras del lugar captaron como los agentes del orden utilizaron sus escudos para bloquear el acceso totalmente y restringir el paso a los manifestantes que han llegado hasta esta parte de la ciudad en representación de los ciudadanos que perdieron la vida en marchas que se llevaron a cabo en Puno.

"Abusivos. Estamos aquí por los hermanos de Puno", eran algunas de las frases que les escuchó.

Otros incidentes durante este 28 de julio

Sin embargo, este no es único incidente que ha marcado la agenda este 28 de julio. Y es que las cámaras de diferentes medios captaron como el hermano de la mandataria ha decidido asistir al Parlamento para escuchar el discurso presidencial en el que se promete brindar un balance de la gestión de Boluarte Zegarra. Sin embargo, además de su sorprendente asistencia, un hecho particular ha llamado la atención.

Y es que, durante los minutos de espera a la llegada de la presidenta, Nicanor se habría dejado llevar por su aparente sueño y no dudo en dormir algunos momentos. Incluso, se puede ver como llega 'cabecear' en plena sesión.

Asimismo, durante la Misa Solemne y Te Deum, el arzobispo de Lima, el monseñor Carlos Castillo, señaló que "la gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad, al no notar transparencia ni sintonizar con su yo profundo".

Por otro lado, enfatizó en presencia de los jefes de los tres poderes del Estado, Eduardo Salhuana, del Congreso, Javier Arévalo, del Poder Judicial y la presidenta Dina Boluarte, en los problemas alimenticios evidenciados en el Perú. Señalando que un 43% de los niños peruanos se encuentran con anemia y que otro 51% se hallan entre en riesgo o ya padeciendo hambre.

De esta manera, se reportó que se han producido una serie de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en los exteriores del Palacio de Justicia. Ello, producto que se les ha bloqueado el acceso a los protestantes.