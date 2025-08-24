Tripulante de la Marina de Guerra fallece tras caer al mar mientras aseguraba embarcaciones

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Lamentable! La Marina de Guerra del Perú (MGP), a través de un comunicado, informó el fallecimiento de uno de sus técnicos a consecuencia de los fuertes oleajes anómalos que se vienen suscitando en el litoral peruano.

Mediante sus plataformas oficiales, la institución castrense lamentó el deceso del técnico de segundo maniobrista Roberto Carlos Tello Bances a la altura del distrito de San José, Lambayeque, cuando intentaba asegurar sus embarcaciones asignadas.

¿Cómo ocurrió el hecho?

De acuerdo con su pronunciamiento, de fecha 24 de agosto, las patrullas de costa "Catarino" y "Malabrigo", asignadas a la Capitanía de Puerto de Pimentel, se encontraban fondeadas a la altura del mencionado distrito, producto de los fuerte oleajes vigentes.

En ese sentido, y en cumplimiento de sus funciones, el suboficial de la MGP cayó al mar cuando intentaba asegurar las embarcaciones. Lamentablemente, su cuerpo sin vida fue hallado a un kilómetro donde fueron varadas ambas naves.

Desde la Marina de Guerra lamentaron el trágico desenlace, uniéndose en el dolor a los deudos y amistades en este difícil momento que les toca atravesar. Asimismo, les brindarán la asistencia necesaria y han dispuesto la apertura de las investigaciones para esclarecer el hecho.

Oleajes anómalos hasta el 27 de agosto

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la MGP, los oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad estarán presentes en el litoral peruano hasta el próximo miércoles 27 de agosto, de acuerdo al Aviso Especial N.º 38-25 de la DHN.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Del mismo modo, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje, y los campamentos cerca de las zonas de playa.

Cabe señalar que, hasta el sábado 23 de agosto, 112 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados debido a este fenómeno marítimo, según el reporte emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú.

De esta manera, se confirma el lamentable fallecimiento del miembro de la MGP mientras intentaba realizar sus funciones, este domingo 24 de agosto, en el mar de la región Lambayeque.