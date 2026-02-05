Venezuela: Aprueban por unanimidad y en primera lectura la Ley de Amnistía General para presos políticos

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de manera unánime la primera discusión de la Ley de Amnistía General, propuesta por la presidenta interina Delcy Rodríguez. El proyecto busca liberar a presos políticos y perseguidos desde 1999, aunque excluye delitos graves como crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, corrupción y narcotráfico.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, exhortó a los legisladores a dar "celeridad" al trámite para que la norma sea aprobada en segunda discusión y promulgada cuanto antes, subrayando que la medida no debe quedar entrampada en dilaciones.

"No tengamos el temor de hablar con todos, con quien tenga que decirnos algo o tenga un testimonio, una propuesta o una inclusión en el proyecto de ley. No tenemos mucho tiempo, la celeridad debe ser nuestra divisa", afirmó.

La propuesta, que consta de 12 artículos, establece los principios de aplicación y los procedimientos para que los beneficiados puedan recuperar su libertad. Según la exposición de motivos, la iniciativa busca "cerrar ciclos" de persecución política y abrir un camino hacia la convivencia democrática.

La aprobación ocurre en un contexto de transición política tras la captura de Nicolás Maduro y la instalación de un nuevo liderazgo encabezado por Delcy Rodríguez. Analistas señalan que la amnistía es un gesto simbólico para marcar distancia con el pasado reciente y tender puentes con sectores opositores.

Durante las exposiciones, el diputado Tomás Guanipa, destacó que el proyecto de ley puede significar una gran oportunidad para el reconocimiento político mutuo. Adelantó también su cooperación y la de su bancada para que el instrumento legal sea "motivo de orgullo" para los venezolanos y abra la puerta a una etapa de reconstrucción nacional.

"Es una gran oportunidad para que los venezolanos puedan resolver sus problemas. No tenemos otra chance tan formidable como la que hemos tenido en este momento", señaló.

Pidió perdón

Quizás uno de los momentos que más marcó la jornada fue cuando Jorge Rodríguez, sosteniendo en su mano una foto Hugo Chávez, se dirigió a los presos políticos y a sus familiares que siguen a la espera de sus excarcelaciones, pidiendo perdón frente a todo el parlamento. Tras ello, aseguró que alguna vez, Chávez le ofreció ser ministro del Interior.

"Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos. A mí Chávez una vez me ofreció ser Ministro del Interior y me dijo ´'mejor no, porque tú vas a soltar a todos los presos'".

Alcances y exclusiones de la ley

El proyecto contempla la devolución de bienes, la cancelación de medidas restrictivas y la posibilidad de retorno para quienes se vieron forzados a salir del país. Reconoce que ciudadanos de distintas afiliaciones políticas, e incluso sin militancia, fueron sometidos a procesos penales por ejercer derechos ciudadanos o participar en manifestaciones.

La amnistía cubriría delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que hayan ocurrido en el contexto de protestas entre 1999 y 2026, incluyendo movilizaciones emblemáticas como las de 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.

La norma excluye delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, asesinatos, corrupción y narcotráfico, así como actos que hayan causado muertes o lesiones graves.

La ley busca marcar distancia con el pasado reciente y abrir un camino hacia la convivencia democrática. Sin embargo, ONG y sectores de la sociedad civil advierten que su efectividad dependerá de la transparencia en la aplicación y del respaldo ciudadano.