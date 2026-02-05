Sin combustible: La Habana suspende transporte público por crisis de petróleo en Cuba

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El anuncio del rompimiento de la venta de petróleo de Venezuela hacia Cuba, por orden del gobierno de Donald Trump, genera grandes consecuencias para la nación insular.

Ahora, los medios de transporte de La Habana han anunciado la suspensión del servicio de transporte, evidenciando la grave crisis de petróleo impactando en la económica cubana y el funcionamiento de servicios básicos.

Transporte en La Habana se suspende

A través de una publicación en Facebook, el Transporte Público Urbano de La Habana informó la suspensión de servicios ante el déficit de combustible que atraviesa el país poniendo en riesgo el servicio básico en toda la nación.

Así, el servicio se ha visto parcializado debido a que no se puede garantizar los recorridos de ninguna ruta principal, alimentadora o complementaria "en ninguna terminal".

Medios de transporte de La Habana anuncian suspensión

La falta de abastecimiento de petróleo obliga a que el sector del transporte incorpore de forma limitada algunas rutas. Los ciudadanos cubanos ven afectado un servicio extra ante la suspensión impuesta desde Washington.

La afectación al país cubano corresponde con el anuncio de Donald Trump tras asegurar ante medios de prensa que "Cuba está a punto de caer". Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel se ha pronunciado ante la crisis.

Díaz-Canel: "Cuba esta dispuesta a diálogo"

El presidente cubano confirmó que su gobierno se encuentra abierta al diálogo, siempre y cuando, este sea sin presiones y en igualdad de condiciones con Estados Unidos. "De beneficio mutuo", sostuvo.

"Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos. A un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir. Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar", aseveró.

VIDEO | El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que la isla "está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos" sobre "cualquier tema", para construir "una relación entre vecinos civilizada" y de "beneficio mutuo". pic.twitter.com/CabV79X7PR — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 5, 2026

Afirmó que se gestiona un "plan de preparación para la defensa" y un paquete de medidas ante el "bloqueo energético" que impuso el gobierno norteamericano sobre su país.

Indicó que tales medidas se activaron tras el ataque militar sobre Caracas que dio con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ante ello, el gobierno cubano ha reforzado medidas de seguridad nacional ante lo que se avizora como el debilitamiento del régimen castrense.