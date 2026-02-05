RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Suspenden servicios

Sin combustible: La Habana suspende transporte público por crisis de petróleo en Cuba

Cuba atraviesa una grave crisis por combustible tras el bloqueo petrolero y el endurecimiento de sanciones impuestas desde Estados Unidos. Medios de transporte de La Habana suspenden servicios.

Cuba en aprietos por falta de combustible
Cuba en aprietos por falta de combustible (Composición Exitosa)

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El anuncio del rompimiento de la venta de petróleo de Venezuela hacia Cuba, por orden del gobierno de Donald Trump, genera grandes consecuencias para la nación insular. 

Ahora, los medios de transporte de La Habana han anunciado la suspensión del servicio de transporte, evidenciando la grave crisis de petróleo impactando en la económica cubana y el funcionamiento de servicios básicos.

Transporte en La Habana se suspende

A través de una publicación en Facebook, el Transporte Público Urbano de La Habana informó la suspensión de servicios ante el déficit de combustible que atraviesa el país poniendo en riesgo el servicio básico en toda la nación.

Así, el servicio se ha visto parcializado debido a que no se puede garantizar los recorridos de ninguna ruta principal, alimentadora o complementaria "en ninguna terminal".

Medios de transporte de La Habana anuncian suspensión
Medios de transporte de La Habana anuncian suspensión

Venezuela: Aprueban por unanimidad y en primera lectura la Ley de Amnistía General para presos políticos
Lee también

Venezuela: Aprueban por unanimidad y en primera lectura la Ley de Amnistía General para presos políticos

La falta de abastecimiento de petróleo obliga a que el sector del transporte incorpore de forma limitada algunas rutas. Los ciudadanos cubanos ven afectado un servicio extra ante la suspensión impuesta desde Washington.

La afectación al país cubano corresponde con el anuncio de Donald Trump tras asegurar ante medios de prensa que "Cuba está a punto de caer". Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel se ha pronunciado ante la crisis.

Díaz-Canel: "Cuba esta dispuesta a diálogo"

El presidente cubano confirmó que su gobierno se encuentra abierta al diálogo, siempre y cuando, este sea sin presiones y en igualdad de condiciones con Estados Unidos. "De beneficio mutuo", sostuvo.

Tormenta de nieve deja al menos 35 muertos y varios heridos: Emiten alertas por posibles avalanchas
Lee también

Tormenta de nieve deja al menos 35 muertos y varios heridos: Emiten alertas por posibles avalanchas

"Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos. A un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir. Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar", aseveró.

Afirmó que se gestiona un "plan de preparación para la defensa" y un paquete de medidas ante el "bloqueo energético" que impuso el gobierno norteamericano sobre su país. 

Indicó que tales medidas se activaron tras el ataque militar sobre Caracas que dio con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ante ello, el gobierno cubano ha reforzado medidas de seguridad nacional ante lo que se avizora como el debilitamiento del régimen castrense. 

Temas relacionados crisis Cuba Miguel Díaz-Canel petróleo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA