Marina de Guerra anuncia FUERTES OLEAJES con olas de hasta tres veces más grandes de lo normal: AQUÍ los detalles

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano para los próximos días.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 21-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la mañana del jueves 28 de mayo hasta el miércoles 3 de junio. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas el miércoles 26 de mayo, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el oleaje ligero permanecerá hasta la madrugada del viernes 29 de mayo, incrementando a moderado en noche del mismo día, disminuyendo nuevamente a ligero en la mañana del domingo 31 de mayo.

En el caso del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Supe, tendrá el mismo pronóstico. Con referente a la zona que comprende desde el sur de Supe hasta San Juan de Marcona, el oleaje de nivel ligero se registrará desde la mañana del jueves 28 de mayo, elevándose a moderado en la tarde del mismo día e intensificándose a nivel fuerte en la madrugada del viernes 29, regresando a moderado por la noche del sábado 30 de mayo, decreciendo finalmente a ligero desde la mañana del lunes 1 de junio.

Para el litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje ligero se percibirá desde la tarde del jueves 28, subiendo a nivel moderado en la noche del mismo día e intensificándose también a fuerte en la madrugada del viernes 29, regresando a moderado en la noche del sábado 30 de mayo, volviendo a nivel ligero desde la mañana del lunes 1 de junio.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 21-26 de la DHN

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.