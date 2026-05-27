SJL: Capturan a banda criminal "Los Malditos de Caja de Agua" por robo de celulares a mano armada

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inseguridad continúa golpeando a los vecinos de San Juan de Lurigancho. La Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada "Los malditos de Caja de Agua", dedicada al robo de celulares a mano armada en distintas zonas del distrito. La intervención se produjo luego de que ambos sujetos asaltaran violentamente a un ciudadano en plena vía pública.

Capturados por robar de celulares

El general Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro, informó que el operativo se ejecutó durante la tarde tras la denuncia del robo ocurrido en la intersección de las avenidas Lima y Las Flores. Según detalló, los delincuentes arrebataron el equipo celular de un hombre utilizando la violencia para luego intentar escapar rápidamente de la zona.

Tras recibir la alerta, los agentes desplegaron un plan cerco que permitió ubicar a Martín Eduardo Apacho Cáceres, de 27 años, en el jirón Arrallanes, donde aguardaba a su cómplice. Minutos después llegó Gianfranco Vera Oré, de 22 años, a bordo de una motocicleta. Al notar la presencia policial, intentó huir disparando contra los efectivos, quienes repelieron el ataque y lograron reducirlo tras herirlo en la pierna.

Detenidos tienen antecedentes

El general Castillo reveló que ambos detenidos registrarían antecedentes policiales por delitos similares, especialmente Vera Oré, quien ha sido detenido en más de dos oportunidades y hasta ha sido ingresado a prisión.

"El sujeto que se encuentra herido, que sacó el arma de fuego para disparar contra el personal policial, es Gianfranco de 22 años. Este sujeto ya ha sido intervenido y ha purgado pena en el penal (...) el 27 de mayo de 2022 fue intervenido en una moto en el distrito del Rímac con arma de fuego y el 29 de noviembre de 2022 fue capturado también e ingresó al penal por tentativa de robo agravado. Es un sujeto que tiene una serie de antecedentes...", declaró para Exitosa.

🔴🔵 SJL: Capturan a dos integrantes de la banda criminal "Los Malditos de Caja de Agua" dedicada al robo de celulares a mano armada.



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Durante la intervención, la Policía incautó el arma de fuego utilizada por el delincuente herido, además de la motocicleta que empleaban para movilizarse. También se encontraron tres equipos celulares y 130 bolsas de marihuana. Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los presuntos delitos de robo agravado, tráfico ilícito de drogas y atentado contra la seguridad pública.

La captura de estos presuntos delincuentes evidencia el peligro al que se enfrentan diariamente los ciudadanos y policías en San Juan de Lurigancho. Además de los antecedentes de los intervenidos, el hallazgo de armas, droga y celulares robados refleja cómo estas bandas operan con violencia en las calles. Las autoridades continúan reforzando los operativos para frenar este tipo de delitos.