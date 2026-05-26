ONPE cambia locales de votación en siete distritos de Lima

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el cambio de 136 mesas de votación en siete distritos de Lima Metropolitana para la segunda vuelta electoral, prevista para el domingo 7 de junio.

En distritos como Jesús María, Lince y Miraflores, la reubicación afectará solo a las mesas que operaron al aire libre en las votaciones del 12 de abril. Según la entidad, estos nuevos centros de votación funcionarán en colegios cercanos a los puntos originales.

Debido a la falta de locales en la primera vuelta, la ONPE trasladó estas 136 mesas a zonas cercanas, con el fin de garantizar mayor comodidad y cercanía a los votantes.

Asimismo, en San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar se modificaron ocho locales debido a que los propietarios de los inmuebles no renovaron la cesión de los espacios para determinada fecha.

Ante estas modificaciones, la ONPE instó a la ciudadanía a verificar su local de votación para evitar contratiempos durante la jornada electoral. Para ello, ha habilitado la plataforma digital https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio, donde los votantes pueden consultar con anticipación su lugar de sufragio.

Cronograma y protocolos oficiales

La ONPE informó que la votación se llevará a cabo el domingo 7 de junio entre las 7:00 y las 17:00 horas. Las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas tendrán atención preferencial y acceso prioritario en los locales de votación. Además, el organismo recomendó que estos grupos acudan en horarios de menor concurrencia para agilizar el proceso.

Se indicó que los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 horas para instalar las mesas a tiempo. La institución advirtió que quienes incumplan sus obligaciones el 7 de junio afrontarán sanciones legales y económicas según la normativa vigente.

Multas por ausentismo electoral

La ley electoral sanciona el ausentismo con multas escalonadas según el nivel socioeconómico del distrito: S/ 92 en zonas no pobres, S/ 46 en áreas de pobreza no extrema y S/ 23 en regiones de pobreza extrema. Los miembros de mesa que no cumplan con su función deberán pagar una multa adicional de S/230.

No obstante, JNE mantiene habilitado un procedimiento de dispensa especial para quienes no puedan acudir por razones justificadas, siempre que presenten pruebas documentales dentro de los plazos establecidos.

Finalmente, la ONPE y el JNE llamaron a la ciudadanía a verificar con anticipación el local de votación donde le corresponde emitir su voto y a participar en la jornada electoral. De esta manera, se garantiza la integridad del proceso y se evitan posibles sanciones legales o administrativas.