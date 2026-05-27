Shakira pasa la página y agradece a Gerard Piqué por convertirla en madre: "Es el padre de mis hijos"

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El tiempo parece haber cambiado la forma en que Shakira recuerda su historia con Gerard Piqué. Aunque su separación estuvo rodeada de rumores, canciones y momentos difíciles, la artista decidió mirar atrás sin resentimientos. Hoy reconoce que el exfutbolista fue una pieza importante en su vida y, sobre todo, en la familia que formaron junto a sus hijos Milan y Sasha.

Shakira agradece a Piqué por sus hijos

Durante una entrevista concedida al diario británico The Times, la cantante colombiana mostró una faceta mucho más reflexiva y tranquila. Lejos de alimentar antiguas polémicas, explicó que aprendió a valorar las experiencias vividas, incluso aquellas que llegaron acompañadas de dolor. Para Shakira, convertirse en madre marcó un antes y un después, motivo por el que siente gratitud hacia Piqué pese a todo lo ocurrido entre ambos.

"Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy hoy", dijo la intérprete de 'Waka Waka'.

La barranquillera también recordó que la ruptura representó uno de los golpes emocionales más fuertes de su vida. La idea de ver desmoronarse la familia que soñó mantener por años la afectó profundamente. Sin embargo, confesó que el proceso le permitió descubrir una fortaleza que desconocía y entender que los momentos difíciles también dejan enseñanzas importantes para crecer personalmente.

"Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre", recordó. "He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia, o al menos más fuerte", agregó.

Shakira no quiere saber nada del amor

Con el paso del tiempo, Shakira asegura sentirse más enfocada y estable emocionalmente. La artista comentó que actualmente toda su energía está puesta en sacar adelante a sus hijos y en continuar desarrollando su carrera musical, una etapa que describe como una de las más intensas y satisfactorias que ha vivido profesionalmente en los últimos años.

Sobre la posibilidad de volver a enamorarse, la cantante dejó claro que no es una prioridad en este momento. Según explicó, su rutina está completamente ocupada entre compromisos laborales, giras, grabaciones y el tiempo que comparte con Milan y Sasha. Además, confesó que disfruta de su independencia y de esta nueva etapa personal que atraviesa lejos de las relaciones sentimentales.

"Por ahora, nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada", sentenció.

De esta manera, las recientes declaraciones de Shakira reflejan una etapa mucho más madura y serena en su vida personal. Tras años de exposición mediática por su ruptura con Gerard Piqué, la artista parece haber transformado el dolor en aprendizaje, enfocándose ahora en su familia, su estabilidad emocional y su crecimiento profesional.