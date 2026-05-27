Héctor Cúper se pronuncia tras eliminación de Universitario de la Copa Libertadores: "Hay una profunda decepción"

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de Universitario de Deportes, Héctor Cúper, se pronunció luego de que el club peruano iguale 0 a 0 ante Deportes Tolima y quede eliminado de la Copa Libertadores 2026.

La palabra de Cúper tras la eliminación de la 'U' de la Libertadores

La noche del último martes, 26 de mayo, el cuadro crema finalizó su participación en el certamen continental y cerró con ello una etapa en la que no ha podido lograr sus objetivos trazados.

En ese sentido, a nivel nacional no ganó el Torneo Apertura, mientras que en el ámbito internacional sus chances de jugar la Copa Sudamericana también quedaron ultimadas.

En medio de ese escenario, el técnico de la 'U' brindó una conferencia de prensa breve tras la paridad sin goles ante Deportes Tolima, en la que admitió que tras la eliminación de la Libertadores hay una decepción.

"Hay una profunda decepción sobre todo porque todos teníamos expectativas, la gente creo que se fue un poco decepcionada. Siempre lo que más nos alegra es que estén felices, realmente no pudo ser", sostuvo.

A su vez fue consciente de que el plantel necesita cambiar el chip por lo que adelantó que evaluarán la incorporación de refuerzos. Al respecto, indicó que existió "una charla" y que en los próximos días "se irá viendo todo lo que podemos hacer" ante la posibilidad que la institución merengue tenga de sumar nuevos jugadores.

"Todavía no hubo una conversación profunda, sino que hubo un primer repaso. Yo creo que en los próximos días vamos a centrarnos a ver realmente dónde podemos mejorar con alguna incorporación", alegó.

"Hay una profunda DECEPCIÓN. En los próximos días vamos a centrarnos a ver dónde podemos mejorar con alguna incorporación"



Héctor Cúper, DT de Universitario



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Edison Flores admite que deben "mejorar muchas cosas"

Por su parte, en zona mixta, Edison Flores fue autocrítico al afirmar que deben "mejorar muchas cosas" en Universitario y que tendrán que revertir la situación a base de trabajo.

"Tenemos que mejorar en muchas cosas, revertir esta situación y superarlo con trabajo. Apuntan a todos los referentes, pero es parte de. Es una primera parte mala de nosotros. Sí, se equivocó"



Edison Flores, jugador de Universitario



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"Tenemos que mejorar en muchas cosas, revertir esta situación y superarlo con trabajo. Apuntan a todos los referentes (los críticos), pero es parte de. Estás en un club grande y tienes que tratar de poder levantar estas situaciones (...) tenemos trabajo que hacer y vamos a luchar al máximo", expresó.

El martes 26 de mayo Universitario vivió una jornada lúgubre tras consumarse su eliminación de la Copa Libertadores al empatar 0 a 0 ante de Deportes Tolima y perder toda chance de disputar la Copa Sudamericana, tras ello Héctor Cúper brindó una breve conferencia de prensa en la que calificó ello como un fracaso y asumió toda la responsabilidad.