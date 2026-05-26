Defensoría del Pueblo anuncia voluntariado para la segunda vuelta electoral: Conoce aquí todos los requisitos

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la segunda vuelta electoral, la Defensoría del Pueblo anunció por sus redes sociales oficiales el voluntariado para vigilar el desarrollo del proceso y tenga un correcto desempeño el próximo 7 de junio de este año.

¿Cuáles son las funciones que realizarán los voluntarios en el proceso electoral?

Según informó la entidad, los voluntarios apoyarán en la observación y monitoreo de la jornada electoral, identificando situaciones que puedan afectar el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos.

La jornada de voluntariado iniciará a las 6 de la mañana y las principales funciones serán: supervisar el proceso electoral, registrar incidencias durante el desarrollo del proceso y garantizar que todas las personas en condición de vulnerabilidad puedan ejercer su derecho al voto.

La Iniciativa denominada "Guardianes de tus derechos" se establece en el marco de la campaña "Elecciones Democráticas sin Violencia" un proyecto que contribuye en la promoción de elecciones más justas, seguras, accesibles e inclusivas para todos los peruanos.

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En la segunda vuelta electoral del 7 de junio, y en el marco de la campaña "Elecciones Democráticas sin Violencia", sé parte de 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑠 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 y... pic.twitter.com/L6wtxaaUTg — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) May 26, 2026

¿Cuáles son los requisitos para formar parte del voluntariado?

Ser mayor de edad

Tener secundaria completa

Contar con vínculo laboral en alguna entidad pública, bajo las diversas modalidades de contratación

Registrar un domicilio dentro de la circunscripción territorial en que se convoca

No tener antecedentes penales, policiales o judiciales

No ser miembro de mesa, titular o suplente

No estar afiliado a alguna organización política

No participar como personero de una organización política

Contar con teléfono móvil con conexión a internet

Contar con cuenta de ahorros o interbancaria activa

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo anunció que, de contar con todos los requisitos, los usuarios que quieran participar podrán hacerlo de manera virtual por medio del siguiente enlace. Asimismo, las inscripciones serán hasta el 1 de junio.

Los beneficios que tendrán los usuarios que participen de este voluntariado serán: recibir una capacitación especializada que solo accederán aquellos que muestren completar todos los requisitos y la expedición de una constancia oficial que acredite la participación del mismo y el compromiso durante todo el proceso que se llevará a cabo el próximo 7 de junio.

Con esta medida, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con esta segunda vuelta electoral en función de la defensa de los derechos ciudadanos y la promoción de elecciones transparentes e inclusivas dados las controversias en las que se han visto expuestas algunas instituciones luego del desarrollo del la primeras elecciones.