Precio del dólar HOY: así cotiza el tipo de cambio este miércoles 27 de mayo

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Entérate sobre el precio del dólar. El tipo de cambio de la divisa estadounidense comienza a agarrar aumento nuevamente. después de una semana en que registró una caída sostenida. Por ello, te contamos su cotización para la venta y la compra en esta jornada de hoy, miércoles 27 de mayo.

Conoce el precio del dólar SUNAT para HOY, 27 de mayo

Cada día, inversionistas y ciudadanos peruanos con deudas en dólares desean informarse sobre el desempeño de la moneda extranjera en el mercado cambiario con el objetivo de tomar decisiones informadas y ahorrarse algunos soles en el bolsillo.

En este contexto, una fuente confiable para conocer el comportamiento del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), entidad que publica a diario el valor legal del tipo de cambio con fines tributarios y aduaneros.

Así, para hoy, miércoles 27 de mayo, el tipo de cambio del dólar registra una ligera apreciación en comparación con su cierre de la jornada de ayer. Según su plataforma, su precio para la compra y la venta para esta fecha es la siguiente:

Se tiene que tener en cuenta que el precio del dólar SUNAT para el día anterior fue de S/3.407 para la compra y S/3.420 para la venta, que fue su valor más bajo en todo lo que va del mes de mayo de 2026.

Precio del dólar paralelo para este miércoles 27

A diferencia del tipo de cambio interbancario —que está regulado y monitoreado directamente por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)—, el valor del dólar paralelo se determina de manera inmediata y orgánica por la oferta y la demanda del día a día.

Monitorear esta cotización a diario es fundamental porque funciona como un termómetro económico en tiempo real ante la coyuntura política y financiera. Al ser un mercado altamente sensible y de libre fluctuación, cualquier evento de inestabilidad o expectativa de inflación se traslada de inmediato a su precio.

Sobre la divisa estadounidense, el portal cuantoestaeldolar.pe indica que su cotización para la compra y venta hoy es la siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.410 | Venta S/ 3.430

Ante este escenario, conocer el precio actualizado del dólar a través de la SUNAT se vuelve indispensable para que los inversionistas y ciudadanos con deudas vigentes tomen decisiones financieras informadas, permitiéndoles contrarrestar el impacto de este nuevo incremento en el tipo de cambio y proteger su economía diaria.