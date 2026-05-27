Nadeska Widausky desaparece de todos lados tras ser detenida por la Interpol: ¿Se acabó la vida de lujos?

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Nadeska Widausky ha vuelto a estar en el centro de la polémica, debido a que la modelo fue detenida por la Interpol por presuntamente estar vinculada a investigaciones relacionadas con explotación sexual, proxenetismo, trata de personas y robo utilizando la violencia, todo esto detallado por las autoridades de Bélgica.

Tras ser detenida y puesta a disposición de las autoridades, la influencer tomó una radical decisión respecto a su vida pública, que en más de una oportunidad ha generado opiniones. Una de las últimas fue su participación en 'El valor de la verdad', donde hizo varias confesiones sobre las polémicas en las que ha estado involucrada.

Nadeska desaparece de redes sociales tras detención

En la mañana de ayer, 26 de mayo, Widausky fue detenida en Jesús María y, mientras afronta una posible extradición hacia Bélgica, decidió desaparecer completamente de redes sociales, donde acumulaba una gran cantidad de seguidores y tenía una base sólida de personas atentas a su contenido.

La modelo, que acostumbra a mostrar una vida llena de lujos en redes sociales, habría cerrado su cuenta de Instagram, ya que al revisar la plataforma aparece el siguiente mensaje: "Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página".

Nadeska Widausky cierra su Instagram

Por otro lado, pocas horas después de la detención de Nadeska, su cuenta de TikTok, donde acostumbraba a realizar transmisiones en vivo, también fue cerrada sin previo aviso. Estas acciones demostrarían que la modelo estaría buscando mantenerse lo más alejada posible del foco mediático en medio de los problemas legales que ahora afronta.

Cabe resaltar que este 27 de mayo, a las 11 de la mañana, el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima realizará la audiencia virtual contra Nadeska para decidir si procede su detención con fines de extradición hacia Europa, donde podría afrontar varios cargos que le significarían al menos 20 años de prisión.

¿Qué dijo el abogado de Nadeska?

El abogado de Nadeska Widausky, Julio Gago Vicuña, se pronunció ante los medios de comunicación sobre la detención de su patrocinada asegurando que ella es inocente y reveló quién estaría detrás de esta acusación.

"Ella me refiere que es una acusación falsa, una operación que ha venido desde Bélgica un tema de proxenetismo. Refiere que es un primo suyo que le tiene enemistad igualmente vamos a afrontar esa defensa", declaró el letrado.

Es así que, la repentina desaparición de Nadeska Widausky de redes sociales reflejaría la gravedad del proceso legal que enfrenta tras su detención. Mientras avanza la posible extradición hacia Bélgica, el caso continúa generando atención mediática debido a las serias acusaciones y al impacto que tendría en la vida pública de la modelo.