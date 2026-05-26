MINAM impulsa negocios verdes a través de una plataforma a nivel nacional

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Ambiente (Minam) lanzó la Plataforma de Negocios Verdes del Perú, una plataforma a nivel nacional que busca fortalecer la visibilidad, articulación y promoción de emprendimientos sostenibles a nivel nacional.

¿Cuál es el principal objetivo de la plataforma?

La plataforma incluye un catálogo de emprendimientos sostenibles y permitirá acceder a información organizada sobre el ecosistema de negocios verdes del país, contribuyendo a fortalecer su posicionamiento y acceso a nuevos mercados.

En diálogo con Exitosa, la directora de Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente, Diana Del Águila, habló sobre la plataforma de negocios verdes del Perú, que agrupa a 120 negocios sostenibles de 21 regiones. Detalló que las clasificaciones son alimento, eficiencia energética, moda sostenible y ecoturismo.

"La plataforma agrupa a 120 negocios sostenibles de 21 regiones del país y las clasificaciones principalmente son alimentos, eficiencia energética, moda sostenible y ecoturismo", expresó la directora de Financiamiento Ambiental.

Negocios que generan beneficios económicos pero trabajan en favor del ambiente

Asimismo, la representante del Minan comentó que, estos negocios han pasado por un proceso de análisis respecto a todos sus procesos para sean respetuosos con el ambiente y puedan ser contemplados dentro de la plataforma.

Un ejemplo que dio la representante es una marca que realiza carteras usando cuero de pescado, es decir, utilizando residuos de esta proteína para transformarlo en un artículo que puede ser comercializado dándole una segunda vida, incluso, agrupándolo con otros insumos para complementar los detalles como tinte a base de maíz morado.

En ese sentido, Diana Del Águila comentó que es posible mover la economía de manera responsable usando recursos al alcance de todos. Por esta razón, los negocios tienen certificación de productos orgánicos y los permisos adecuados según el área en el que trabajen.

Presentación de la plataforma

Durante la ceremonia de presentación de esta iniciativa, la ministra del ambiente, Nelly Paredes del Castillo enfatizó que esta herramienta digital hará que la población se mantenga en contacto con los negocios que trabajan en favor del ambiente.

"Esta plataforma permitirá acercar a la ciudadanía a productos y servicios sostenibles desarrollados por eco y bionegocios de costa, sierra y selva, promoviendo un consumo más responsable y fortaleciendo la articulación entre el Estado, el sector privado, la cooperación internacional y los emprendedores ambientales", indicó la titular del Minam.

Finalmente, esta iniciativa respaldada por el Minan hace que la población pueda conocer las herramientas digitales para contactar con los negocios verdes que venden productos sostenibles en favor del ambiente y los recursos naturales.