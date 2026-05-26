Crisis de arroz: PCM cita este miércoles a gobernadores y gremios para coordinar acciones frente a problemática

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis del sector arrocero continúa generando preocupación en diversas regiones del país, especialmente en Arequipa, Piura y Lambayeque, donde agricultores han denunciado el encarecimiento de fertilizantes y la competencia desleal de arroz importado de baja calidad.

En este contexto, el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), anunció la convocatoria a una reunión de alto nivel para mañana miércoles 27 de mayo, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas que permitan atender la problemática y garantizar estabilidad en el mercado nacional.

Se reunirán en PCM

El comunicado difundido por el MIDAGRI señala que la PCM ha citado a los gobernadores regionales y a representantes de los gremios arroceros de las principales zonas productoras del país.

La sesión se realizará a las 4:00 p. m. en las instalaciones de la PCM, y busca establecer un espacio de coordinación directa entre el Ejecutivo y los actores del sector agrario. La institución y el gobierno reafirmaron su compromiso con el desarrollo sostenible de la agricultura y con el bienestar de las familias que dependen de este cultivo.

Gobierno convoca reunión con gremios para solucionar problemática.

Acciones previas del Ejecutivo

La convocatoria se suma a las medidas anunciadas un día previo a la actual convocatoria por el MIDAGRI, que entre sus acciones incluyeron:

La aplicación estricta de la Ley N.º 31071 , que obliga a entidades públicas a priorizar compras de la agricultura familiar.

, que obliga a entidades públicas a priorizar compras de la agricultura familiar. La venta de 410 toneladas de arroz nacional por más de S/ 1.4 millones .

por más de . Operativos de control en fronteras, con la incautación de 84,915 kilos de arroz ilegal en Tumbes .

. Intervenciones territoriales en regiones como Ucayali, Huánuco, San Martín y Piura para acelerar el registro de productores y facilitar acceso a créditos.

En Arequipa y otras regiones, los agricultores han realizado protestas para exigir subsidios en fertilizantes y mayor control sobre las importaciones. Las intensas lluvias de los últimos meses también afectaron infraestructura de riego y parcelas, generando pérdidas en provincias como Castilla y Camaná.

La reunión de alto nivel se presenta como una oportunidad para que los gremios locales expongan directamente sus demandas ante el Ejecutivo.

La convocatoria de la PCM marca un paso importante en la búsqueda de soluciones institucionales a la crisis arrocera. El Gobierno apuesta por el diálogo directo y de alto nivel como única vía para construir consensos y atender las demandas de los productores.

El desenlace de esta reunión será clave para definir si las medidas adoptadas logran equilibrar el mercado interno y garantizar que el arroz nacional mantenga su lugar en la mesa de los peruanos.