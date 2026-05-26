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Accidente en Comas

ATU se pronuncia tras denuncia de joven atropellado por sujeto que invadió vía del Metropolitano

La Autoridad de Transporte Urbano se pronunció tras la denuncia de familiares que exigían el registro de las cámaras de seguridad para poder identificar al conductor que dejó en coma a un joven universitario.

Autoridad de Transporte Urbano respondió sobre las acciones tomadas tras el acci
Autoridad de Transporte Urbano respondió sobre las acciones tomadas tras el acci (Composición Exitosa)

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/05/2026

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que ha entregado a la Policía Nacional del Perú (PNP) las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del Metropolitano relacionadas con el atropello de un joven universitario en el distrito de Comas.

El caso, ocurrido el pasado 17 de mayo, dejó al estudiante de 22 años en estado de coma tras ser embestido por un automóvil que invadió la vía exclusiva y cuyo conductor se dio a la fuga.

La respuesta de la ATU

En su pronunciamiento, la ATU señaló que ha brindado todas las facilidades a la PNP para identificar al vehículo involucrado. Sin embargo, precisó que en las imágenes entregadas no se logra apreciar con claridad la placa del automóvil ni el rostro del conductor.

La entidad reiteró su disposición a colaborar en las investigaciones de este lamentable hecho y aseguró que continuará apoyando a las autoridades competentes.

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Imágenes captaron el momento del accidente, pero no logra distinguirse detalles del vehículo.

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Joven queda en coma tras ser embestido

El joven, identificado como Arnold, regresaba a casa tras jugar fútbol con amigos, cuando fue impactado por el vehículo que circulaba a gran velocidad. Testigos señalaron que el automóvil ingresó de manera irregular a la vía exclusiva del Metropolitano y lo embistió violentamente, dejándolo inconsciente en el pavimento.

Desde entonces, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en coma inducido, debido a los edemas cerebrales provocados por el golpe.

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Los familiares habían denunciado públicamente que, pese a haber solicitado acceso a las cámaras de seguridad, no recibían respuesta inmediata. La entrega de las imágenes representa un avance en las investigaciones, aunque la falta de nitidez en los registros mantiene la incertidumbre sobre la identificación del responsable.

El caso generó indignación entre vecinos y usuarios del Metropolitano, quienes cuestionan la falta de control en las vías exclusivas y la demora en las investigaciones. La comunidad exige justicia y reclama que se refuercen las medidas de seguridad para evitar que automóviles particulares invadan estas rutas destinadas al transporte público.

La entrega de las imágenes por parte de la ATU marca un paso importante en el proceso de investigación, aunque aún no permite identificar al responsable del atropello. Mientras Arnold lucha por su vida en la UCI, la presión ciudadana y el acompañamiento de la familia mantienen vivo el reclamo de justicia.

El desenlace dependerá de la capacidad de las autoridades para complementar las pruebas y dar con el conductor que huyó tras el accidente.

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