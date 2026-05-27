Magaly recuerda la polémica vida de Nadeska Widausky y sus líos legales tras ser capturada por la Interpol

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente detención de Nadeska Widausky en un operativo coordinado por Interpol volvió a colocar su nombre en centro del huracán. En medio de ello, Magaly Medina recordó el proceso legal que enfrentó años atrás con la exbailarina, luego de que esta la denunciara por comentarios difundidos en su programa de espectáculos sobre distintos episodios polémicos vinculados a su imagen mediática.

Magaly recuerda su juicio con Nadeska

Durante la más reciente edición de su programa, la conductora de ATV señaló que el caso judicial que tuvo con la exbailarina se originó a raíz de reportajes y opiniones emitidas en torno a hechos que, según sostuvo, ya habían sido expuestos por distintos medios de comunicación. Medina remarcó que el proceso se extendió durante varios años y generó controversia debido a las resoluciones judiciales que se emitieron en aquel momento.

La figura de ATV también recordó que el expediente terminó prescribiendo, por lo que finalmente no tuvo que asumir el pago económico que había sido dispuesto inicialmente por el Poder Judicial. Además, cuestionó el desarrollo del caso y manifestó su incomodidad por haber sido involucrada en un proceso que, desde su perspectiva, estuvo relacionado con información que era de conocimiento público.

"Dos salas judiciales le dieron la razón... y ella estaba en Bélgica paseándose... el caso prescribió... y nunca tuve que pagarle un real... me ordenó el Poder Judicial pagarle 30 mil soles por algo que no dije que no hice... o sea no es que tú tengas la razón o no porque acusar a alguien falsamente también es un delito , no me voy a poner en dimes y diretes con esta bataclana", indicó.

¿Qué dijo Magaly sobre la detención de Nadeska?

Magaly también reportó que Nadeska fue detenida por los presuntos delitos relacionados con trata de personas, extorsión y explotación de personas vulnerables. Las autoridades europeas sostienen que la investigación estaría vinculada a una presunta red criminal internacional, aunque el caso continúa en etapa de investigación y deberá seguir el debido proceso correspondiente.

"Esta señorita estaría pues involucrada en una red criminal dedicada a la trata de personas, al trafico ilícito de personas, a la extorsión, al chantaje y a la explotación de personas en estado de vulnerabilidad, dicen que utilizaban para eso una página conocida en Europa, que es como un catálogo", agregó.

Es así que, el caso volvió a generar debate sobre los límites entre la cobertura mediática y los procesos judiciales que involucran a figuras públicas. Mientras la situación legal de Nadeska Widausky continúa bajo investigación internacional, las declaraciones de Magaly Medina reavivaron una polémica que durante años estuvo ligada al espectáculo, la justicia y la exposición pública.