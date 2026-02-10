Juan Pablo Guanipa: Líder de la oposición venezolana recupera su libertad tras haber sido detenido por el chavismo

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue puesto nuevamente en libertad (esta vez por sus raptores) este martes 10 de febrero, así lo anunció su hijo Ramón, a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, la tarde del domingo 8, el personaje político de 61 años fue excarcelado tras ocho meses en prisión, al haber sido acusado de "sabotear" las elecciones generales de julio del 2024. No obstante, esa misma noche fue detenido por las fuerzas chavistas en Caracas, generando alarma en la comunidad internacional, principalmente de su "aliada", María Corina Machado.

En casa y a la espera de que los demás presos políticos recuperen su libertad

Mediante su cuenta de "X", Ramón Guanipa mencionó que su progenitor se encuentra en su casa de Maracaibo. En ese sentido, expresó su satisfacción porque muy pronto toda su familia podrá reunirse , tras superar este momento duro en sus vidas.

No obstante, cuestionó la orden de arresto domiciliario que dispuso el sistema de justicia hacia su padre. Asimismo, hizo un llamado al gobierno de Delcy Rodríguez a que puedan ser liberados todos los presos políticos alcanzados en su momento por Nicolás Maduro. Del mismo modo, agradeció a los Estados Unidos por su muestra de solidaridad durante todo el momento de cautiverio.

"Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos", expresó.

Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo.



Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto.



Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado... — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 10, 2026

No violó las medidas restrictivas impuestas

De acuerdo con el testimonio de Ramón Guanipa, su padre no infringió ninguna de las comparecencias impuestas por la autoridad judicial. Las medidas le ordenaban no ausentarse del territorio venezolano y firmar en un juzgado cada 30 días; por lo tanto, todo acto que vulneró sus derechos son calificados como "arbitrarios".

Sin embargo, el Ministerio Público de Venezuela se atribuyó la orden de excarcelación de Juan Pablo Guanipa, al afirmar "el incumplimiento de las condiciones impuestas" por el Tribunal, pese a la "promesa" realizada de ir excarcelando a los presos polítcos.

Es importante recordar que, el último 5 de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó (de manera unánime), la primera votación del proyecto de ley de amnistía general que ordena la liberación de presos políticos y perseguidos desde 1999, excluyendo a quienes hayan cometido delitos relacionados a crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, corrupción y narcotráfico.

De esta manera, Venezuela vuelve a recuperar a uno de sus principales opositores contra el chavismo, a la espera de que puedan presentarse más casos similares en los próximos días.