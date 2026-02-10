Terror en campeonato de fútbol: Dos fallecidos y nueve heridos en feroz balacera en losa deportiva de Talara

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Lo que prometía ser un momento ameno terminó por convertirse en una total tragedia. Una losa deportiva ubicada en la ciudad de Talara, en la región Piura, fue escenario de una feroz balacera que acabó con la vida de dos personas y nueve resultaron heridas. Un lamentable suceso que ha conmocionado a la población del sector.

Balacera mortal en losa deportiva

Las familias de la ciudad piurana se congregaron en el complejo deportivo San Pedro para poder disfrutar de una jornada deportiva cuando de pronto un grupo de sicarios sembró el pánico y la angustia entre los asistentes, entre los que se encontraban niños y adultos mayores.

De acuerdo a información preliminar, estos criminales que se encontraban armados llegaron hasta dicho lugar a bordo de una mototaxi y una motocicleta, procedieron a descender del vehículo y, sin mediar palabra, desataron deliberadamente una infernal balacera contra un grupo de personas que se localizaban dentro y fuera de este recinto

Este atentado fue directo así como preciso y arrebató la vida de dos personas, que a su vez provocó que al menos otras siete resulten heridas. Lo que se se sabe de este hecho criminal a mansalva es que los hampones iban a matar a una persona, sin embargo, su ataque despiadado ocasionó que dos ciudadanos fallecieran.

Al respecto, las víctimas mortales fueron identificadas como Elvis Flores Bellido, de 45 años, y Jean Paul Macharé Farfán, de 26 años. Ambos fueron auxiliados de manera inmediata al resultar gravemente heridos, pero lamentablemente no resistieron a los impactos de bala y murieron cuando eran trasladados a un centro de salud.

Cabe indicar que, los occisos se encontraban realizando deporte en el momento de su asesinatos. Por su parte, los nueve agraviados fueron derivados a una clínica cercana, asimismo, a hospitales de Piura y Sullana, donde hay dos personas que luchan por su vida.

Atacantes iban a acribillar a hombre apodado 'Piraña'

Trascendió que los criminales iban a acabar con la vida de un hombre apodado 'Piraña', pero este logró escapar al ataque armado. Además se ha realizado la detención de un presunto involucrado quien sería el conductor de la motocicleta

Frente a esta grave situación en la que la seguridad se ha visto violentada por este doble hecho de sangre, los vecinos de la zona han advertido que de no calmar este ola delincuencial en el sector van a realizar medidas de protesta exigiendo el cambio de comisario debido a que está investigado por supuestos casos de corrupción.

Es así que, tras los crímenes en la losa deportiva de Talara, efectivos de la Policía se apersonaron al lugar de los hechos, lo cercaron y recogieron casquillos de bala como parte de las diligencias correspondientes.