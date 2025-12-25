Incendios en Navidad: "Un 80% de los siniestros ocurren por el uso de pirotécnicos", asegura Mario Casaretto

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mientras miles de peruanos celebraban junto a sus familias la llegada de la noche buena, decenas de bomberos luchaban conta los diversos incendios originados en las últimas horas. Durante la madrugada de este 25 de diciembre, más de un siniestro con fuego se reportó en la capital del país generando alerta en los rescatistas.

Incendios en Lima se generan por juegos pirotécnicos

Fueron casi 40 incendios reportados al Cuerpo General de Bomberos del Perú durante esta navidad. El más grave se dio en San Juan de Lurigancho, exactamente en una fábrica ubicada en la calle Los Amancaes, cuadra 3 de la avenida Canto Grande.

En total, fueron necesarias 15 unidades de bomberos para controlar el siniestro que duró varias horas. Afortunadamente no se reportaron heridos, pero si cuantiosas pérdidas materiales.

Más de un incendio se registró en esta Navidad.

Responsabilidad de los juegos pirotécnicos

Ya con los incendios controlados, Exitosa conversó con el gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casaretto, para conocer más detalles de lo sucedido durante la madrugada de este 25 de diciembre.

Tras relevar que hubieron diversos incidentes alrededor de toda la capital, el funcionario también precisó que la principal causa de estos se debe a la utilización de juegos pirotécnicos a pesar de su prohibición en la gran mayoría de casos.

Casaretto precisó que los residuos de estos juegos artificiales suelen caer en los techos de las casas cuando aún se encuentran vivos. Por ello, al encontrar material inflamable se ocasionan de inmediato los incendios que luego pueden terminar en tragedia.

"De la cantidad de incendios que se ha tenido, más o menos en un 80 % es por el uso de juegos pirotécnicos. Yo creo que por ahí en los techos se dieron la mayoría de emergencias por los residuos que regresan con un punto que todavía no se consume, entonces eso es lo que hace que donde se guardan cartones y deshechos hayan tenido estas consecuencias", indicó.

Es importante precisar que además de los incidentes con fuego en gran parte de la capital, los bomberos también tuvieron que atender otras emergencias como afectaciones de salud y accidentes vehiculares como el ocurrido en San Miguel donde un auto colisionó contra un poste de alumbrado público.

En resumen, el Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casaretto, aseguró que más del 80 % de incendios registrados durante la noche buena se deben principalmente al uso de juegos pirotécnicos.