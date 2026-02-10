RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Es oficial

Samahara Lobatón pone punto final a su relación con Bryan Torres: "Estoy soltera"

Durante una reciente transmisión en vivo, Samahara Lobatón confirmó que su relación con Bryan Torres llegó a su fin, revelación que sorprendió a sus seguidores.

Samahara Lobatón pone punto final a su relación con Bryan Torres
Samahara Lobatón pone punto final a su relación con Bryan Torres (Difusión)

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 10/02/2026

Samahara Lobatón sorprendió a todos al anunciar públicamente que su historia con Bryan Torres terminó, dejando atrás los rumores y especulaciones que rondaban sobre su relación. La influencer reveló los detalles durante un en vivo junto a Youna y Carlitos TV, dejando claro que la separación se concretó a fines del 2025.

Samahara Lobatón confirma su separación

El anuncio se produjo en medio de una transmisión en vivo que inicialmente buscaba apoyar a Youna, quien atraviesa un delicado momento de salud debido a su enfermedad. Sin embargo, fue la declaración de Samahara Lobatón sobre su vida amorosa la que se llevó todas las miradas.

"Acabo de terminar una relación, he terminado una relación en diciembre. (...) Estoy soltera", declaró la influencer, dejando claro que su vínculo con el padre de su segundo hijo culminó hace algunos meses.

Samahara Lobatón pone punto final a su relación con Bryan Torres: "Estoy soltera"

La revelación no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a Carlitos TV, quien mostró incredulidad ante la versión de Samahara Lobatón al señalar que los había visto juntos hace poco.

Frente a la sorpresa de quienes la seguían en el live, Samahara Lobatón defendió su versión y explicó que desde diciembre no ha tenido contacto con Bryan Torres

"La última vez que nos vimos fue en diciembre, porque Ángela terminó con Marito y eso fue el fin de semana de Navidad", aseguró, reafirmando que la separación se produjo a fines del 2025.

Durante la transmisión, la hija de Melissa Klug también aprovechó para aclarar que, pese a la ruptura, mantiene una relación cordial por temas familiares y por el bienestar de su hijo.

El silencio de Bryan Torres

Hasta el momento, Bryan Torres no se ha pronunciado públicamente sobre la confirmación de la separación. La influencer, sin embargo, se mostró segura de su postura y dejó en claro que su decisión es definitiva, cerrando un capítulo de su vida personal que durante semanas generó especulaciones en redes sociales.

La transmisión en vivo de Samahara Lobatón no solo confirmó el fin de su relación con Bryan Torres, sino que también reafirmó su actual estado de soltería y dejó en evidencia que la influencer decide mantener transparencia con sus seguidores, poniendo fin a cualquier duda sobre su situación sentimental.

