Retiro masivo de popular snack del mercado por posible riesgo de contaminación, según la FDA

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¿Está en tu despensa? Una conocida marca de snacks fue retirada del mercado internacional tras detectarse la posible presencia de fragmentos de plástico en este popular producto, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

¿Qué snack fue retirado del mercado?

Estamos a pocos días de celebrar el 'Día de San Valentín' y muchas parejas no dudarán en sorprender a sus parejas con sus snacks o productos favoritos; sin embargo, debes tener en cuenta la alerta emitida por la FDA. Pues bien, la agencia sanitaria reveló que más de 38 mil cajas de tater tots congelados fueron sacados del mercado estadounidense por el temor de que puedan contener fragmentos de plástico duro.

Dicho material supone un riesgo para la salud de los consumidores. En ese marco, reportó que la empresa McCain Foods USA Inc. emitió un retiro voluntario de ese popular snacks: 38.853 cajas de productos de las marcas Ore-Ida Tater Tots y Sysco Imperial Potato Tater Barrels.

Los productos, envasados en bolsa de polietileno transparentes y sin etiquetar por caja, están supuestamente contaminados con "fragmentos de plástico duro transparente" y se distribuyeron en Florida y en otros 25 estados de EE. UU.

¿De qué lugares fueron retirados?

Recuerda que la FDA no retira alimentos directamente, sino que recomienda a las empresas que lo retiren si es considerado un riesgo para la salud pública, como la contaminación con bacterias, virus o alérgenos no declarados. Por ello, la agencia sanitaria reveló que los estados que se vieron afectados con la distribución de los productos de las marcas Ore-Ida Tater Tots y Sysco Imperial Potato Tater Barrels son:

Arkansas, Arizona, California, Colorado, Florida, Hawái, Iowa, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Minnesota, Misuri, Misisipi, Montana, Nebraska, Nuevo México, Dakota del Norte, Nevada, Oregón, Texas, Utah, Washington y Wisconsin.

¡Pero cuidado! También es importante que revises tu despensa para ver si tienes ese snack y tomar las medidas correspondientes, ya que pudo ser algún regalo enviado desde el extranjero sin saber de la alerta de la FDA. Hasta el momento, McCain Foods no ha emitido comentarios públicos adicionales sobre el origen exacto del fallo en sus instalaciones.

Retiro por riesgo a la salud pública

Para facilitar la identificación, la FDA hizo públicos los códigos de lote y el código UPC correspondientes, dirigidos tanto a distribuidores como a consumidores finales y clasificó esta situación como un retiro de Clase II, lo que significa que la exposición al producto podría causar problemas de salud temporales o que "la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota".

Ante la alerta de la FDA, revisa tu despensa para verificar que no tengas el popular snack de origen estadounidense, ya que podría tener riesgos para la salud tras hallarse restos de plástico duro en los paquetes de comida rápida.