Pueblo Libre: Inician instalación de estrados y asientos para la Gran Parada Militar 2026 en avenida Brasil

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A menos de dos semanas de realizarse la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, ya comenzó la instalación de los andamios y estructuras que permitirán ubicar al público asistente en la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre. Los trabajos se desarrollan en la cuadra 20, cerca de la intersección con la avenida Francisco Javier Mariátegui.

Cierran parcialmente a la avenida Brasil

El armado de estos espacios permitirá que los ciudadanos puedan presenciar el tradicional desfile programado, como cada año, para el próximo 29 de julio. Sin embargo, el avance de la instalación viene siendo más lento en comparación con ediciones anteriores, debido a que recién se están colocando las bases de la estructura.

Cabe señalar que el estrado destinado para las autoridades oficiales suele ubicarse cerca al óvalo de la avenida Brasil. No obstante, hasta el momento todavía no se observan avances en la construcción de este espacio reservado para las principales autoridades invitadas al evento.

Además, los trabajos ya generan restricciones en el tránsito vehicular de la zona. Desde la cuadra 20 de la avenida Brasil hasta algunas cuadras después del óvalo, los vehículos solo pueden circular por la calzada central utilizada habitualmente por los buses.

Los carriles auxiliares permanecen parcialmente cerrados, principalmente los que conducen hacia el distrito de Magdalena. Por ello, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas para evitar congestiones durante los próximos días mientras continúan los preparativos del desfile nacional.

🔴🔵 Pueblo Libre: inicia instalación de estrados y asientos por la Gran Parada Cívico Militar 2026.



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Balcázar le desea éxitos a Keiko Fujimori

El presidente de la República, José Balcázar, expresó sus mejores deseos a Keiko Fujimori y le pidió gobernar en favor de todos los peruanos, sin exclusión alguna. La líder de Fuerza Popular tomará el mandato del Perú este 28 de julio.

Mediante una conferencia de prensa, el presidente José Balcázar y la lideresa de Fuerza Popular, se reunieron para concretar una serie de aspectos relacionados a la pronta toma de poder de Keiko Fujimori. En ese sentido, el actual mandatario destacó sus deseos en favor de la gestión que desarrollará la hija de Alberto Fujimori.

"Esta visita protocolar y amical al mismo tiempo era para reiterar nuestra felicitación (...) invitar a palacio de gobierno para intercambiar ideas, yo creo que un buen gobierno con buenos propósitos lo que necesita el país es un diálogo permanente", afirmó José Balcázar.

En ese contexto, la instalación de las estructuras marca el inicio de los preparativos para uno de los eventos cívicos más importantes del país. Mientras avanzan los trabajos en la avenida Brasil, las autoridades piden a los conductores tomar precauciones por los cierres parciales y buscar rutas alternas para evitar retrasos durante los días previos al desfile.