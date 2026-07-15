Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este miércoles 15 de julio?

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú. Descubre cuál es el valor actual de la divisa estadounidense y cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este miércoles 15 de julio para cuidar tu poder adquisitivo.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Este miércoles 15 de julio, Perú atraviesa un momento importante en el ámbito político: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará las credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031. En el marco de este acontecimiento, empresarios y la ciudadanía en general se mantiene a la expectativa sobre cuál es el comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano.

Pues bien, saber a tiempo el valor de esa divisa te permite planificar mejor los gastos, decidir en qué moneda realizar inversiones y entender cómo las variaciones del tipo de cambio pueden afectar los ingresos y egresos mensuales.

Para anticiparte al entorno fluctuante y tomar decisiones más informadas y estratégicas, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta del dólar en Perú, de acuerdo a los valores reflejados para hoy en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

MIÉRCOLES 15 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este martes 14 de julio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.389 S/ 3.397

¿Bajó el precio del dólar hoy? Pues bien, el valor reflejado en la Sunat, se puede ver una leve variación en comparación al día de ayer, martes 14 de julio, donde la compra estaba a S/3.395 y la venta tenía un precio de S/3.406.

Tipo de cambio dólar paralelo este 15 de julio

Comprender el tipo de cambio dólar y su impacto en la economía diaria permite tomar decisiones financieras más acertadas. El valor cambia constantemente debido a la oferta y demanda global, por lo cual, también es ideal conocer a tiempo cuál es la cotización de esa moneda extranjera en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u Ocoña cotiza de la siguiente manera para este miércoles 15 de julio:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.370 | Venta S/ 3.400.

Precio del dólar paralelo hoy en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 14 de julio, en Perú

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) busca reducir la volatilidad extrema del tipo de cambio, comprando o vendiendo dólares para evitar choques drásticos que afectan a la economía local. Por ello, a través de su página web, brinda un informe detallado sobre a cuánto cerró el dólar un día previo.

De acuerdo a la entidad liderada por Julio Velarde, el precio del dólar en el país cerró el martes 14 de julio en S/3,3920, (con una apertura de S/3,3960), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3912, con un máximo de S/3,3960 y un mínimo de S/3,3890.

Así cerró el dólar ayer, 14 de julio.

Ten en cuenta que el valor del dólar varía debido a distintos factores, entre ellos, factores internacionales como conflictos geopolíticos, las decisiones de política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), la intervención del BCRP, precio de las commodities.

Así que comprender el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y Sunat este miércoles 15 de julio te permitirá tomar decisiones financieras más acertadas.