San Miguel: Disputa en cancha de fulbito termina en balacera durante partido y alarma a vecinos

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una presunta disputa durante un partido de fútbol terminó en una balacera la noche del martes en una cancha deportiva ubicada en la intersección de las calles Coronel José Inclán y jirón Libertad, en el distrito de San Miguel. La Policía Nacional confirmó que no se reportaron heridos ni personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

Balacera en partido de fulbito alarma a vecinos

De acuerdo con la información recogida en el lugar, el enfrentamiento se habría originado tras una discusión entre los participantes del encuentro deportivo. Testigos señalaron que, luego de las agresiones iniciales, llegaron barristas de un equipo de fútbol de una zona cercana, momento en el que se desató la balacera. En la escena fueron hallados al menos ocho casquillos de bala.

Los vecinos manifestaron su preocupación por la inseguridad en el sector y aseguraron que este tipo de hechos no serían aislados. "Hace varios meses. También hubo una balacera hace aproximadamente tres o cuatro meses, han correteado por ahí (...) a esta cancha viene bastante gente que son desconocidos. Da miedo", explicó uno de los residentes de la zona.

Por su parte, uno de los trabajadores del recinto deportivo afirmó que este tipo de incidentes suele registrarse durante algunos eventos. "Yo trabajo en la cafetería y lo que se ve es lo que normalmente sucede en algunos eventos. Se les ha ido la mano a algunos chicos. Esto no era un campeonato, era una pichanga", explicó al brindar detalles sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional permanecieron en el lugar realizando las diligencias correspondientes y acordonando la zona para la recolección de evidencias. Asimismo, las luces del establecimiento fueron apagadas y la Municipalidad de San Miguel procedió con la clausura del local, debido a que el encuentro donde ocurrió la balacera presuntamente se desarrollaba sin las autorizaciones municipales correspondientes.

🔴🔵 San Miguel: campeonato de fulbito acaba en balacera; Policía señala que no contaban con permiso.



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Balacera en el Callao

Una violenta balacera registrada el pasado domingo 28 de julio en el asentamiento humano Tihuinsa, en el Callao, dejó un saldo de dos personas fallecidas y cuatro heridas. La emergencia se agravó minutos después cuando, durante la atención de las víctimas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, se reportaron disparos en los exteriores del área de Emergencias, generando momentos de tensión y pánico.

El ataque ocurrió alrededor de las ocho de la noche frente a una bodega ubicada en la manzana J, lote 51, en la jurisdicción de Sarita Colonia. Según las primeras indagaciones, varios sujetos armados abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar, desatando una escena de terror entre vecinos y transeúntes.

Tras la balacera, vecinos y agentes de la Policía Nacional auxiliaron a los heridos y los trasladaron de emergencia a los hospitales Daniel Alcides Carrión y Alberto Sabogal. Producto del atentado fallecieron Giomary Milagros Torrejón Morí, de 18 años, y Diego Jesús Kleber Ibáñez, de 35, quienes llegaron al hospital con signos vitales, pero no lograron sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.