Lamine Yamal en alerta tras clasificación de España a la final del Mundial 2026: Intentaron robar en su vivienda

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de España logró su objetivo y venció con contundencia a su similar de Francia por 2-0 sellanndo de esta manera su clasificación a la final del Mundial 2026. En medio de esta alegría, la estrella de la Furia Roja, Lamine Yamal, se encuentra en el ojo mediático y no precisamente por un tema futbolístico, sino porque su casa sufrió un intento de robo.

Intentan robar domicilio de Lamine Yamal

La algarabía del conjunto español por avanzar al tramo final de la Copa del Mundo que se desarrolla en Norteamérica se vio empañada por este incidente inesperado. El hecho se suscitó durante la madrugada de este miércoles en el domicilio del atacante del FC Barcelona, localizado en Esplugues de Llobregat, en Barcelona.

En un principio, un portavoz de los Mossos d'Esquadra, la Policía de la región de Cataluña, declaró a la agencia de noticias AFP que hubo "una tentativa de robo" en la zona antes mencionada, pero no se pudo identificar al propietario debido a razones de privacidad.

Sin embargo, fue el medio español, La Vanguardia, que especificó que el hogar era del futbolista de 19 años. Detalló que un par de personas con pasamontañas se subieron al muro de la propiedad, no obstante, gracias a las cámaras de videoseguridad un vigilante se percató de lo que estaban realizando los sujetos.

Luego del suceso, al promediar las 4:00 a.m. (hora de España), los agentes de seguridad privada que custodian la vivienda alertaron a los Mossos d'Esquadra quienes se apersonaron lo más pronto posible a la casa de Yamal por lo que provocaron la rápida huida de los asaltantes frutrando así su cometido.

Un dato no menor es que no es la primera vez que la ostentosa urbanización en la que reside la 'joya española' sufre un intento de este tipo de hechos delictivos y en algunas ocasiones se han consumado sin la que seguridad pública o privada lograron evitarlos.

Una vivenda con historia

Un dato curioso es que la casa en la que habita Lamine Yamal fue propiedad de otro futbolista que militó en FC Barcerlona, Gerard Piqué, quien vivió allí durante la etapa de su vida que compartió con la cantante colombiana Shakira.

Como vemos, la alegría de la selección de España por derrotar 2-0 a Francia y firmar su clasificación a la final del Mundial 2026 se vio opacada debido a que un par de ladrones intentaron ingresar a la vivienda del futbolista de Lamine Yamal en Barcelona. Ante ello, la Policía de la región de Cataluña ha abierto una investigación a fin de esclarecer el incidente.