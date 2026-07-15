Inglaterra vs. Argentina EN VIVO: horarios y canales para ver el partido por las semifinales del Mundial 2026

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Terminan las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y tendremos el segundo y último partido de esta etapa de eliminación directa. Argentina estará cara a cara ante Inglaterra en un duelo de europeos que definirá al segundo finalista del torneo. Y Exitosa te traerá el MINUTO A MINUTO EN VIVO para que sigas este partidazo desde las 2:00 pm (hora peruana).

¿Cómo llegan a este encuentro?

Argentina, la vigente campeona, tuvo un paso perfecto en cuanto a resultados en lo que va del torneo, ganando todos sus encuentros ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1) en la fase de grupos. Posterior a ello, en la siguiente etapa, tres veces se fue al tiempo extra contra Cabo Verde (3-2) en diéciseisavos, Egipto (3-2) en octavos y Suiza (3-1) en cuartos de final.

Por su parte, 'Los Tres Leones' también pudieron vencer en casi todos sus partidos. Frente a Croacia (4-2), Panamá (2-0) y el empate sin goles con Ghana en la primera fase. Y en la rondas eliminatorias se encontró con encuentros parejos ante la República Democrática del Congo (2-1) en diéciseisavos, México (3-2) en octavos y Noruega (2-1) en cuartos de final.

El que supere este cruce se encontrará con España, que llega de eliminar a Francia por 2-0, en la gran final de este domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

¿Dónde y a qué hora ver el Inglaterra vs. Argentina?

Los aficionados del fútbol podrán disfrutar este duelo EN VIVO a partir de las 2:00 pm (hora peruana). El público nacional podrá sintonizar el compromiso por medio de la señal exclusiva de DSPORTS (canales 610 y 1610 HD), por el canal de señal abierta de AMÉRICA TV (canal 4) y AMÉRICA TVGO, y las plataformas de streaming de Paramount+ y DGO de DirecTV.

¡QUÉ SEMIFINAL NOS ESPERA! 🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Inglaterra y Argentina se verán las caras en Atlanta por un boleto a la GRAN FINAL del #MundialEnDSPORTS.



➡️ España espera por el ganador.



¿Quién se quedará con el triunfo? 🧐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yRdkU2HQni — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Historial entre Inglaterra y Argentina

En las Copas del Mundo se midieron en cinco ocasiones, y nos han dejado momentos emblemáticos como 'El gol del siglo' y 'La mano de Dios', obras de Diego Maradona. Pero el saldo marca tres victorias para los británicos en 1962, 1966 y 2002, y dos para 'La Albiceleste' en 1986 y 1998, este último fue mediante la tanda de penales.

Inglaterra vs. Argentina será el único encuentro de hoy, míercoles 15 de julio, por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por el segundo boleto a la gran final del torneo. Este partido está programado a disputarse desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Y en Exitosa podrás seguir EN VIVO el MINUTO A MINUTO.