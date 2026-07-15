Magaly Medina consuela a Ethel Pozo con un abrazo luego de verla entre lágrimas

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo sorprendió al romper en llanto durante su primera entrevista frente a Magaly Medina. La conductora de espectáculos dejó de lado las diferencias que han marcado su relación durante años y terminó consolando a la hija de Gisela Valcárcel con un abrazo luego de verla entre lágrimas.

Ethel Pozo se confiesa ante Magaly

Ethel Pozo vivió una noche llena de emociones durante su primera visita al programa de Magaly Medina, donde habló sobre diversos momentos de su trayectoria en televisión, su salida de América Hoy y las situaciones que marcaron su relación con algunas figuras del espectáculo peruano.

Al inicio de la entrevista, Magaly Medina recordó uno de los calificativos que utilizó durante años para referirse a Ethel, a quien llamó "mosca muerta" por la actitud que mantenía frente a los comentarios de Janet Barboza en el magazine matutino.

"Tú estabas ahí sonriendo, de alguna forma avalando sus comentarios con tu presencia", le manifestó Magaly durante la entrevista.

Ante ello, Ethel Pozo explicó que su decisión de evitar enfrentamientos estaba relacionada con el consejo que recibió de Brunella Horna, quien le recomendaba mantener una imagen de unión entre las conductoras del programa y no generar conflictos frente a las cámaras.

Durante el encuentro, la hija de Gisela Valcárcel también recordó un incómodo momento que vivió con Janet Barboza cuando la conductora le preguntó por un proceso judicial que enfrentaba.

"Un día Janet me pregunta al aire por un juicio que ella tenía con dos vedettes y yo le digo 'no' y se molesta horrible y me dice al aire: 'Ah, tú solo te acuerdas cuando quieres'", contó Ethel al recordar aquel episodio.

Magaly Medina abraza a Ethel Pozo

El punto más sensible llegó cuando recordó a su padre biológico, Jorge Pozo. Entre lágrimas, Ethel Pozo agradeció a Magaly Medina por haber decidido no darle un espacio televisivo cuando intentó exponer temas relacionados con su familia.

"Te agradezco porque es el único tema que me emociona y porque me demostró que tenías límites", expresó Ethel visiblemente conmovida.

Luego de escuchar sus palabras, Magaly Medina se acercó a Ethel Pozo y le dio un abrazo para consolarla. El gesto sorprendió a los televidentes, debido a la historia de críticas y diferencias que ambas han protagonizado durante años en televisión.

Así, Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizaron un emotivo momento luego de que la exconductora de América Hoy rompiera en lágrimas durante la entrevista. El abrazo de la conductora de espectáculos para consolarla se convirtió en la escena más comentada de la noche.