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ONPE confirma que miembros de mesa para la Segunda Vuelta serán los mismos que el 12 de abril

La ONPE amplió para la Segunda Elección Presidencial 2026 la vigencia de las excusas al cargo de miembro de mesa y las justificaciones por inasistencia a la instalación de mesas de sufragio que fueron otorgadas durante el 12 de abril.

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18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/05/2026

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Para la Segunda Elección Presidencial 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió ampliar la vigencia de las excusas al cargo de miembro de mesa, así como las justificaciones por inasistencia a la instalación de mesas de sufragio que ya habían sido otorgadas en las Elecciones Generales 2026.

Miembros de mesa serán los mismos del 12 de abril 

A través de la Resolución Jefatural N° 000083-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano, donde se precisa que no habrá un nuevo sorteo de miembros de mesa. La medida adoptada encuentra su sustento en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones, el cual estipula que los ciudadanos seleccionados para conformar las mesas de sufragio en la primera vuelta deben repetir sus funciones durante la segunda elección presidencial. 

Con esta disposición, el organismo electoral mantendrá la estructura organizativa implementada en el mes de abril, buscando de este modo prevenir cualquier tipo de demora en la jornada electoral.

"Resulta predecible que, con posterioridad a la jornada electoral del 12 de abril de 2026, se hayan dado hechos sobrevinientes que supongan que las personas electas para asumir el cargo de miembro de mesa se encuentren impedidas de ejercer el referido cargo y/o acudir a la instalación de la mesa de sufragio en la jornada del 7 de junio de 2026", indica la resolución

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Nuevos plazos para excusas y justificaciones en segunda vuelta

La Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE indicó que después de la jornada del 12 de abril podrían aparecer situaciones nuevas que impidan a algunos ciudadanos ejercer el cargo de miembro de mesa.

En ese sentido, mediante la Resolución Jefatural, se otorgó un plazo de cinco días hábiles para presentar las nuevas solicitudes de excusa al cargo de miembro de mesa, que se contarán desde el día siguiente de la publicación de la resolución de proclamación de resultados de dicha elección, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La vigencia de las excusas y justificaciones por inasistencia aprobadas en la primera vuelta ha sido extendida por esta resolución. De este modo, quienes ya cuentan con la autorización de la ONPE quedan eximidos de realizar un nuevo trámite o presentar documentación otra vez de cara al balotaje.

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Por otro lado, el organismo electoral ha dispuesto un nuevo periodo para aquellos ciudadanos que presenten impedimentos surgidos tras la primera votación. De acuerdo con lo establecido, la entrega de nuevas solicitudes de excusa se podrá realizar en un lapso de cinco días hábiles, contados a partir de que el Jurado Nacional de Elecciones publique la proclamación oficial de los resultados.

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