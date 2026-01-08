Más de 500 profesores acusados de violación fueron separados de colegios en 2025

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación anunció que durante el 2025 se separó a 690 docentes e incluso a administrativos por faltas graves, el abuso sexual fue el mar recurrente.

Preocupante cifra

Según lo informado, del total de personal separado 628 cometieron el delito de agresión sexual, de los cuáles 540 eran docentes y 88, fueron administrativos. Además, del total del personal separado, solo 69 docentes y 24 administrativos contaban con sentencia condenatoria firme, lo que implicó la destitución definitiva; el resto fueron parte de una medida preventiva por procesos judiciales en curso.

Asimismo, la violación de la libertad sexual dominó con 628 casos, seguida de terrorismo y apología, con 41 casos, informó el Ministerio de Educación sin detallar las regiones o las escuelas específicas donde laboraba dicho personal. Las instituciones educativas de las que se destituyó mayor personal eran públicas, aproximadamente 627 casos, frente a las los 63 de las privadas.

Otros delitos que se les imputo al personal separado incluyen homicidio, trata de personas, pornografía infantil y proposiciones sexuales a menores vía tecnología. Además, secuestro, tráfico ilícito de drogas y violación de la intimidad mediante la difusión de contenido sexual.

Inicio del nuevo año escolar

El año escolar comenzó el 2 de enero con la matrícula presencial desde el 5 y digita desde el 19 de este mes. Esta nueva modalidad se implementa inicialmente en seis regiones: Lima, Lima Provincias, Callao, Moquegua, Tacna y otra aún no especificada.

Ello, con el fin de que se eviten largas colas, mejorar el acceso y brindar información directa a los padres mediante una plataforma en línea y confiable.

Según lo señalado por el titular de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, este procedimiento digital comenzará a regir en toda la capital desde el próximo lunes 19 de enero, a través de la plataforma oficial www.matriculadigital.pe, único canal autorizado para el registro de estudiantes nuevos, reingresantes o por traslado en las UGEL de Lima Metropolitana.

En ese sentido, exhortó a los padres de familia a que no se dejen sorprender por personas inescrupulosas que intentarán obtener beneficios indebidos al ofrecer el servicio sin estar autorizados por la entidad perteneciente al Ejecutivo o por propios "condicionantes" del colegio.

"La matrícula en las instituciones educativas públicas es absolutamente gratuita y no está condicionada a ningún pago ni aportación a las asociaciones de padres de familia o a la adquisición de uniformes o prendas similares", afirmó.

Es en medio de este contexto que el Ministerio de Educación informó de que separó personal de colegios debido a que cuentan con acusaciones y procesos de abuso sexual.